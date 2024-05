Qatar Aiways, turbolenza sul volo Doha-Dublino: 12 feriti/ Incidente mentre l’aereo sorvolava la Turchia

Ha avuto conseguenze meno gravi di quella sul volo Londra-Singapore, ma è stata comunque forte la turbolenza sul volo Doha-Dublino, che ha causato il ferimento di 12 persone. Il Boeing 787-9 si trovava sopra la Turchia quando è stato colto da una turbolenza, ha fatto sapere DAA, l’operatore dell’aeroporto di Dublino. Quando il volo Qatar Airways QR017 è atterrato, i passeggeri sono stati accolti dai servizi di emergenza, tra cui polizia aeroportuale, ambulanze e vigili del fuoco, in quanto sei passeggeri e sei membri dell’equipaggio hanno riportato ferite, 8 dei quali sono stati trasportati in ospedale.

Kate Middleton sostituita da Beatrice di York?/ L'indiscrezione: accompagnerà William negli impegni pubblici

Il servizio nazionale irlandese di ambulanze ha dichiarato di aver ricevuto un pre-allarme per intervenire all’aeroporto e di essere accorso «sul posto per facilitare e supportare lo sbarco dei passeggeri». Un portavoce della DAA ha assicurato che «il team dell’aeroporto di Dublino continua a fornire piena assistenza a terra ai passeggeri e al personale della compagnia aerea». L’esperienza della turbolenza in volo è stata spaventosa per i passeggeri del volo Doha-Dublino: infatti hanno raccontato che l’aereo è sembrato cadere per cinque secondi mentre era in corso il servizio di ristorazione.

"Vietare sculacciate in Italia, hanno effetti negativi"/ Report: salute mentale e comportamenti peggiorano

“HO VISTO UN ASSISTENTE VOLARE MENTRE L’AEREO CADEVA”

Un passeggero, di nome Cathal, che stava tornando a casa in Irlanda da Doha, ha raccontato all’emittente irlandese RTÉ che durante l’incidente i segnali delle cinture di sicurezza erano spenti e che la sua cena gli era caduta dalle ginocchia. Un altro, Paul Mocc, ha aggiunto di aver visto persone colpire il tetto dell’aereo. «In quel momento stavano servendo del cibo, quindi molti membri dell’equipaggio sono rimasti feriti». Inoltre, ha riferito di aver visto i membri dell’equipaggio zoppicare dopo l’incidente, alcuni con delle bende, eppure hanno continuato a servire i passeggeri. Alcuni mostravano graffi sul viso, uno aveva il braccio fasciato.

ELEZIONI UK 2024/ "La scommessa di Sunak contro la svolta di Starmer. E sulla Brexit..."

Avrebbe anche visto un passeggero sotto ossigeno con sospette lesioni alla schiena, che era stato sistemato in posizione distesa su alcuni sedili. Una coppia, stando a quanto riportato dalla BBC, ha spiegato di aver visto un assistente di volo «andare in aria» mentre l’aereo sembrava cadere. La Qatar Airways ha dichiarato alla BBC News NI che «un piccolo numero di passeggeri e di membri dell’equipaggio ha riportato ferite minori durante il volo», per le quali ha ricevuto assistenza medica, assicurando che quando accaduto «è ora oggetto di un’indagine interna».











© RIPRODUZIONE RISERVATA