Singapore Airlines, turbolenza su volo da Londra: 1 morto 53 feriti/ Video: atterraggio d’emergenza a Bangkok

Una violenta turbolenza, tanta paura e un atterraggio d’emergenza: questa in breve la terribile esperienza vissuta dai passeggeri del volo Londra-Singapore. Il bilancio è drammatico, perché un uomo è morto, mentre il numero dei feriti sarebbe salito da 30, indicato inizialmente, a 53. Per quanto riguarda la vittima, secondo la BBC è un uomo britannico di 73 anni che avrebbe avuto un attacco di cuore. Da una prima ricostruzione è emerso che il Boeing 777-300ER di Singapore Airlines era decollato dall’aeroporto di Heathrow lunedì sera, alle ore 23:38 italiane, ma nei pressi del Mare delle Andamane ha attraversato una turbolenza fortissima in alta quota, in una zona dove c’erano delle perturbazioni importanti.

La particolarità di questo evento è rappresentata dal fatto che è stato improvviso e violento, essendo accaduto in una zona dove non c’erano nuvole, quindi non era individuabile dai radar meteo a bordo dell’aereo. Questo fenomeno viene definito Clean air turbulence (Cat). L’aereo affronta così delle vibrazioni molto forti, nel caso del Boeing in volo da Londra verso Singapore ha perso velocemente circa 1.900 metri di quota. A bordo è scoppiato il panico, anche perché in quel momento alcune persone non avevano le cinture allacciate, quindi sono state sbalzate da una parte all’altra dell’aereo, mentre volavano parti del catering di bordo come piatti, posate e cibo. Un evento violento per la quale una persona ha perso la vita, mentre una trentina sono i feriti, stando al bilancio che è in aggiornamento.

L’ATTERRAGGIO DI EMERGENZA E I TRASFERIMENTI IN OSPEDALE

I piloti hanno dovuto attivare il segnale di emergenza 7700 e dirottare l’aereo Londra-Singapore all’aeroporto di Bangkok, in Thailandia, dove è atterrato alle 10:45 italiane di martedì trovando al gate molte ambulanze. Dopo l’atterraggio d’emergenza sono state girate alcune immagini in cabina che mostrano macchie di sangue sul tappeto e sul soffitto dell’aereo, alcune sono copiose nelle zone in cui gravitano gli assistenti di volo, quindi secondo il Corriere della Sera anche qualcuno di loro potrebbero essere tra i feriti.

La compagnia Singapore Airlines, considerata tra le più sicure al mondo e molto apprezzata anche per questo, ha confermato un morto, alla cui famiglia ha espresso condoglianze, e i feriti, aggiungendo di aver mandato una squadra medica a Bangkok a supporto dei feriti. In un nuovo comunicato ha fatto sapere che 18 feriti sono stati ricoverati in ospedale, 12 sono stati medicati ma fortunatamente non sono gravi, a differenza di 7 che invece verserebbero in condizioni critiche, stando a quanto riferito dalla BBC.













