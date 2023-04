Qatargate, Antonio Panzeri ai domiciliari/ Braccialetto elettronico per l’ex-Pd

Antonio Panzeri esce dal carcere. La Camera di Consiglio del tribunale di Bruxelles ha stabilito il rilascio, sotto sorveglianza elettronica, per l’ex eurodeputato Pd, dietro le sbarre dal 9 dicembre scorso dopo l’esplosione dell’inchiesta belga sul Qatargate. A riferirlo è l’avvocato del politico, Laurent Kennes. L’ex deputato, al centro dello scandalo di corruzione scoppiato nel Parlamento europeo, a gennaio aveva patteggiato per un anno effettivo di reclusione, che scatterà a processo concluso.

Panzeri dovrebbe uscire dal carcere di Saint-Gilles nelle prossime ore, per tornare a casa, dove sarà sottoposto a sorveglianza elettronica. Il politico è accusato di essere al centro del sistema di corruzioni a favore degli interessi del Qatar, del Marocco e della Mauritania. L’inchiesta è stata condotta dalla magistratura belga e ha sconvolto il Parlamento europeo. Delle persone arrestate al momento dell’esplosione dello scandalo, restano in galera solo l’ex vice presidente del Parlamento Eva Kaili e il deputato italo-belga Marc Tarabella. In Italia è già ai domiciliari l’europarlamentare Andrea Cozzolino.

L’ex parlamentare europeo Antonio Panzeri, che non è stato rieletto nel 2019, ha ottenuti i domiciliari dopo il patteggiamento in seguito all’arresto. La scelta era arrivata mentre in Italia veniva arrestata sua moglie, insieme alla figlia e poi anche alla commercialista della famiglia. Come sottolinea il Corriere della Sera, il giudice istruttore Michel Claise aveva accusato le tre donne di essere sue complici.

Panzeri, nel corso del patteggiamento, ha concordato con la Procura federale di Bruxelles una condanna a 5 anni di reclusione, di cui però solo uno da trascorrere in carcere o ai domiciliari controllato con il braccialetto elettronico. Per lui anche una multa da 80 mila euro e la confisca di tutti i beni acquisiti con il denaro provento di reati che sono stimati in un milioni di euro. Tra questi, anche i 600 mila sequestrati in contanti nella sua casa di Bruxelles.

