Qual è il singolo più venduto in Italia nel 1966?/ Davanti a Morandi solo ‘The Voice’

Qual è il singolo più venduto in Italia nel 1966? A Top 10, il programma condotto su Raiuno da Carlo Conti, le squadre dei “Romani” e degli “ABC” si sfidano in questo particolare quiz che ci riporta indietro nel tempo. Nella classifica dei singoli più venduti in Italia abbiamo diversi nomi nostrani, ma anche tante stelle internazionali. Non è casuale, infatti, che al primo posto della graduatoria ci sia il singolo Strangers in the night di Frank Sinatra. ‘The Voice’ supera il grande Gianni Morandi, che con la sua Fisarmonica si piazza in seconda posizione con la canzone La Fisarmonica. Sul podio dei grandi successi dei singoli più venduti in Italia abbiamo anche Little Tony con Riderà. La classifica prosegue con Lei (Elle) di Adamo e il celebre brano Bang bang degli Equipe 84. C’è anche il tormentone Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli e ancora Gianni Morandi con Notte di ferragosto. La top 10 musicale del 1966 si completa coi singoli Michelle dei The Beatles, E’ la pioggia che va (Remember the rain) dei The Rokes e Il Ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano. Alcuni di questi brani, a distanza di anni, continuano ad essere ascoltati e apprezzati con lo stesso entusiasmo di quegli anni. Non è casuale che artisti del calibro di Adriano Celentano e Gianni Morandi abbiano raggiunto grandissimi traguardi nel corso della loro carriera.

