Qualcosa di cui… sparlare, Rete 4/ Trama di un film romantico con Julia Roberts, oggi 15 marzo 2024

Qualcosa di cui… sparlare, diretto da Lasse Hallström

Venerdì 15 marzo, nel pomeriggio di Rete 4 alle ore 16,40, la commedia sentimentale del 1995 Qualcosa di cui… sparlare. Si tratta di una produzione statunitense che vede alla regia lo svedese Lasse Hallström, candidato due volte all’Oscar per la miglior regia. Alcuni suoi titoli importanti sono, tra gli altri, Buon compleanno Mr.Grape, Chocolat e Le regole della casa del sidro.

La sceneggiatura è di Callie Khouri e le musiche sono del grande Hans Zimmer, autore delle colonne sonore tra le più belle della storia del cinema come per Il Gladiatore e Il Re Leone.

Il cast di prim’ordine del film Qualcosa di cui… sparlare è composto da Julia Roberts, premio Oscar per Erin Brockovich – Forte come la verità di Steven Soderbergh; Dennis Quaid, che lavorerà nuovamente con Hallström in Qua la zampa!, e Robert Duvall, uno dei più grandi attori americani di tutti i tempi, premio Oscar per Tender Mercies – Un tenero ringraziamento del 1983, ma soprattutto interprete di alcune delle pellicole più importanti della storia del cinema, come Il Padrino e Apocalypse Now. Completano il cast Kyra Sedgwick, Gena Rowland, Brett Cullen e Muse Watson.

La trama del film Qualcosa di cui… sparlare: dopo la scoperta di un tradimento, una donna riprende in mano la sua vita

In Qualcosa di cui… sparlare, siamo nel sud degli Stati Uniti. Qui abita l’affascinante Grace King, la quale è convinta di avere un matrimonio felice e un marito, Eddie Bichon, amorevole nonché fedele. I due sono i genitori della piccola Caroline. La loro vita familiare sembra scorrere serenamente, fino a quando Grace, del tutto casualmente, mentre sta portando sua figlia a scuola, scopre che suo marito la tradisce.

La donna è letteralmente devastata da ciò che ha visto e decide di reagire dichiarando pubblicamente all’intera cittadina l’infedeltà del consorte. Ovviamente questo darà adito a uno scalpore senza eguali fra tutti i suoi concittadini.

Successivamente, la donna, ferita dal comportamento di suo marito, decide di non perdonarlo e di tornare a vivere con la figlia nella tenuta di famiglia.

Qui abitano suo padre Wyly, un allevatore di cavalli, e sua madre Georgia, oltre alla sorella Emma Rae.

A questo punto Grace decide di riprendersi tutto quello che aveva messo da parte nella sua vita, una volta sposata con Eddie. Ricomincia gli studi universitari e si dedica all’equitazione.

Dal canto suo, il marito capisce di aver fatto un grande sbaglio e di essere ancora profondamente innamorato di lei. Pertanto, decide di fare di tutto per riconquistarla. Riuscirà a ottenere il suo perdono?











