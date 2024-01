Julia Roberts: “Era così imbarazzante…”/ Retroscena svelato: c’entra “Notting Hill” con Hugh Grant

Julia Roberts torna a raccontarsi: spunta un inaspettato retroscena di vita e carriera

Julia Roberts sorprende l’occhio pubblico appassionato di gossip internazionale, in una confessione sul rifiuto all’iconico ruolo di Nothing Hill con Hugh Grant. La rivelazione intimista del momento vede una inedita attrice di fama global, Julia Roberts, raccontarsi a cuore aperto in un’intervista concessa a Vogue UK. Un resoconto nell’intreccio tra la vita e la carriera artistica in cui l’attrice fa focus su diversi aspetti e gli highlights della sua linea di crescita nel tempo.

La star 56enne svela, per l’occasione in particolare, il motivo per cui ha quasi rifiutato Notting Hill. O meglio il ruolo di attrice protagonista coperto nella famosa pellicola girata con l’attore dal fascino irresistibile, Hugh Grant.

“Non dimenticare che sono anche una semplice ragazza, che sta di fronte a un ragazzo, e gli sta chiedendo di amarla”, dichiara nel ruolo coperto nella famosa pellicola, Julia Roberts. Ebbene, l’American smile più amato nel mondo del famoso ruolo rimasto scolpito nella memoria degli appassionati dei grandi film di sempre avrebbe rischiato di perdere l’ingaggio nel cast di Notting Hill.

Julia Roberts ha rischiato di compromettere la sua carriera: c’entra Notting Hill!

“È onestamente una delle cose più difficili che abbia mai dovuto fare: interpretare un’attrice cinematografica -fa sapere Julia Roberts, snocciolando il retroscena di vita e carriera intimo più chiacchierato del momento-. Ero così a disagio! Voglio dire, ne abbiamo parlato così tante volte, ma quasi non ho accettato la parte perché sembrava, oh, sembrava così imbarazzante. Non sapevo nemmeno come interpretare quella persona”. A quanto pare la Roberts si sarebbe rifiutata a suo tempo di vestirsi come una star del cinema per il film. Nella celebre scena romantica in cui si presenta in libreria chiedendo di essere amata, preferisce non a caso indossare il suo look estrapolato dal guardaroba personale: “Il mio autista, adorabile Tommy , l’ho rimandato a casa mia quella mattina. Ho detto: ‘vai nella mia camera da letto e prendi questo, questo e questo dal mio armadio’-prosegue la confessione della superstar americana-. Ed erano le mie infradito, la mia graziosa gonnellino di velluto blu, una maglietta e il mio cardigan”.

Insomma, Julia Roberts (che tra le recenti dichiarazioni ha inoltre svelato un retroscena su Martin Luther King), rimanendo se stessa sul set, preferendo i suoi comodi abiti alle mise di attrice superstar rodata, avrebbe così rischiato di perdere lo storico ruolo, e al contempo anche di compromettere irrimediabilmente la sua carriera costellata di successi.













