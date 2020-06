Quali sono gli oggetti più rubati negli alberghi nel 2019?/ Asciugamani, batterie e..

Pubblicità

La prima domanda di Top 10, nuovo programma di Carlo Conti su Rai 1, è la seguente “Quali sono gli oggetti più rubati negli alberghi nel 2019?”. Le due squadre de “I Principi Abusivi” e de “I Don Matteo” si interrogano su cosa possono aver deciso di portarsi dietro gli inquilini di alberghi, hotel e bed & breakfast. Al primo posto troviamo gli asciugamani, seguiti subito dopo dagli accappatoi. Quello che stupisce un po’ più del resto sono le grucce, che si trovano al terzo posto. Nella parte destra della classifica troviamo poi al quarto posto le penne e al quinto le posate. Molto simpatico è Christian De Sica che racconta di quell’unica volta che ha operato un “furto” di un particolare asciugamano con una C e una corona sopra a cui non ha saputo resistito. prima di quella volta Christian sottolinea di non aver mai operato un furto.

Pubblicità

Quali sono gli oggetti più rubati negli alberghi nel 2019? La scelta più curiosa

C’è una scelta curiosa degli inquilini degli alberghi nel 2019 per quanto riguarda gli oggetti rubati come raccontato dal programma Top 10. All’ottavo posto infatti si trovano i quadri e sembra assurdo pensare che ci sia qualcuno che davvero all’interno di un hotel possa decidere di andare a staccare un quadro dal muro per portarselo a casa. Al sesto posto invece ci sono i più prevedibili saponi e shampoo. Al settimo invece troviamo un’altra cosa molto curiosa e cioè le batterie del telecomando, come in effetti ricordava una puntata di Friends dove Chandler confessava all’amico Ross di poter portare via le stesse e non il telecomando in quanto quello sarebbe furto. Troviamo poi al nono posto le coperte e al decimo i cuscini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA