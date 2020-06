TOP 10, PUNTATA 1/ Classifica e diretta: Principi abusivi vs i Don Matteo

Pubblicità

TOP 10, PRIMA PUNTATA: DIRETTA DEL PROGRAMMA DI CARLO CONTI

Ci siamo, inizia l’avventura di Top 10 il primo show post Coronavirus in Italia. Carlo Conti conduce un programma dove si sfideranno due squadre di vip, cercando di portare a casa la vittoria. Da una parte ci saranno “I Prinicipi Abusivi”, dall’altra invece “I Don Matteo”. Nella prima vedremo protagonisti Christian De Sica, Serena Auteri e Alessandro Siani, mentre dall’altra Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta e Nino Frassica. Ovviamente in studio non c’è ancora il pubblico a causa dell’allarme legato all’emergenza sanitaria da Coronavirus. Finalmente però abbiamo la possibilità di seguire una nuova trasmissione e tornare a sorridere con protagonisti simpatici e domande che possono anche permetterci di imparare qualcosa. Staremo a vedere cosa accadrà durante la puntata di stasera che ci svelerà qualcosa in più della trasmissione in questione. (agg. di Matteo Fantozzi)

CARLO CONTI TORNA IN TV

Carlo Conti torna in tv con uno show tutto nuovo. Dopo la sospensione de La Corrida a causa del coronavirus, il conduttore toscano è pronto per fare compagnia al pubblico di Raiuno con un programma inedito per la televisione italiana. Oggi, domenica 14 giugno, in prima serata, va in onda Top 10 che andrà in onda per 4 settimane dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, in prima serata dalle ore 21.25. Carlo Conti, con la collaborazione delle squadre composte dai vip, cercherà di rispondere ad alcune domande. Quali sono le 10 canzoni che hanno venduto di più nel 1988? E le 10 parole più cercate su Internet dagli italiani nel 2014? E i 10 cibi che abbiamo consumato di più nel 1965? E i 10 nomi preferiti dai genitori nel 1960? Nel rispondere a tali domande verranno così stilate delle classifiche svelando indirettamente i gusti degli italiani.

LE SQUADRE DI TOP 10

Nel corso della prima puntata di Top 10, trasmessa eccezionalmente di domenica mentre le altre tre saranno trasmesse di venerdì, sempre in prima serata su Raiuno, due squadre formate da vip si sfidano su classifiche di diverso genere. La prima squadra sarà formata da Christian De Sica, Serena Autieri e Alessandro Siani, la seconda da Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta e Nino Frassica. Prima di ogni classifica sarà trasmessa una clip introduttiva sull’anno protagonista della top 10. Al termine del programma, la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti, sarà proclamata vincitrice. Nel corso dei quattro appuntamento saranno così raccontate anche curiosità sull’anno protagonista e sull’argomento protagonista della classifica.

GLI OSPITI DI TOP 10

In ogni puntata, Carlo Conti intervisterà gli ospiti che si racconteranno attraverso le classifiche della propria vita svelando i loro dischi del cuore, i luoghi preferiti, le esperienze più importanti della loro carriera. Ospiti della prima puntata saranno Roberto Mancini e Massimo Ranieri. Anche il pubblico avrà la possibilità di stilare la propria classifica su un tema che sarà svelato all’inizio di ogni puntata. I telespettatori avranno così la possibilità di esprimere le proprie preferenze attraverso i social (#TopDieci #Classifica). Durante la prima puntata gli italiani dovranno svelare “cosa è mancato di più nel periodo della quarantena”.



