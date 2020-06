Quali sono le auto più vendute del 1984?/ Fiat Uno, Fiat Panda e…

Pubblicità

Quali sono le auto più vendute nel 1984? Carlo Conti a Top 10 racconta un contesto davvero molto interessante legato al mondo degli italiani. Si parte dal decimo posto con la Ford Fiesta, salendo poi al nono con la Renault 5. Il conduttore su un palco davanti a lui presenta i modelli che hanno fatto la storia del nostro paese, salendo con la Lancia Prisma, un’altra macchina che ha fatto la storia del nostro paese. Si passa poi alla splendida Alfa Romeo 33, che era amatissima dagli italiani anche per il senso di appartenenza al nostro paese. Tra le altre poi al quinto posto troviamo anche la Golf della Volkswagen che ancora oggi ne produce esemplari ovviamente adattati al tempo d’oggi.

Quali sono le auto più vendute del 1984? Il podio

Saliamo nella parte sinistra della classifica per quanto riguarda Quali sono le auto più vendute del 1984? Carlo Conti a Top 10 racconta un momento molto importante per il nostro paese per le evoluzioni legate anche alle quattro ruote. Flavio Insinna racconta anche un episodio legato a Cirilli e a dei viaggi lunghissimi in macchina, senza la possibilità di potersi permettere un hotel. Autobianchi A112 è al quinto posto della classifica. Al quarto posto troviamo la Ritmo, un’altra auto molto amata dagli italiani. Christian De Sica spiega: “Non lavoravo. Facevo una particina in Francia e mi pagavano con le uova. Poi arrivò la scrittura per il primo Vacanze di Natale. Con la Ritmo arrivammo io, mia moglie Silvia e mio figlio Brando. Le dissi che da quel giorno avremmo mangiato“. Si sale sul podio e in ordine troviamo la Fiat Regata, la Fiat Panda e la Fiat Uno.



