Quando finisce il Grande Fratello Vip 2020?/ Data ufficiale “Non febbraio, marzo…”

Arriva la comunicazione ufficiale sulla finale del Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini, la scorsa settimana, ha ufficializzato il nuovo prolungamento del programma rispetto alla data annunciata mesi fa. Una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole e molti letteralmente sconvolti e scossi. Dopo una settimana di attesa, Signorini svela la data ufficiale della finale, lanciando l’ennesima bomba. Sì, perché questa edizione del Grande Fratello Vip non finirà a febbraio, come annunciato la seconda volta, ma dopo. “Questo nostro viaggio infinito è già nel guinnes della televisione, stiamo vivendo una edizione molto speciale.” ha esordito Signorini, per poi svelare che questa edizione finirà a marzo.

Il Grande Fratello Vip 2020 finisce a marzo 2021!

“Avevo detto che il Grande Fratello Vip sarebbe finito a febbraio e mi sono sbagliata di poco. La finale infatti non sarà a fine febbraio ma il 1 marzo!” annuncia Alfonso Signorini in diretta al Grande Fratello Vip. Il volto di tutti i concorrenti ‘veterani’ è ancora una volta particolarmente sorpreso. Zorzi è infastidito, la Orlando sperava fosse meno. Dunque manca ancora più di un mese alla fine del programma.



