Quando si sposano Benji e Bella Thorne?/ Spunta data ed un’indiscrezione

Matrimonio in vista per Benji e Bella Thorne. Benjamin Mascolo le ha già fatto la proposta e adesso si attende soltanto l’annuncio ufficiale della data, anche se la coppia ha già dato un riferimento abbastanza preciso. In occasione di un’intervista rilasciata a Entertainment Tonight l’ex chitarrista del duo Benji & Fede ha fatto sapere che lui e la sua dolce metà, molto probabilmente, convoleranno a nozze entro la prossima estate.

L’idea è di sposarsi ad inizio estate, ma non ci sono preclusioni di alcun tipo: “Speriamo tra giugno, luglio o agosto. La verità è che abbiamo così tanto lavoro, che vogliamo trovare il tempo di goderci il matrimonio”.Benji e Bella Thorne, dunque, vogliono trovare il momento giusto e fare le cose con assoluta calma e tranquillità: “Non vogliamo affrettarlo e non vogliamo farlo tra dei lavori e progetti, perché è un importante momento delle nostre vite, deve essere il miglior giorno delle nostre vite”.

Benji e Bella Thorne, quando si sposano? La prossima estate potrebbe essere il periodo giusto

Bella Thorne e Benji, quindi, dovrebbero sposarsi la prossima estate. Non sarà semplice organizzare il matrimonio, dato che i due hanno intenzione di celebrarlo due volte. L’idea di massima è di sposarsi sia in Italia che negli Stati Uniti, come aveva svelato recentemente l’ex membro del duo Benji e Fede: “Tutto quello che possiamo dire è che vogliamo farne due. Uno a Los Angeles e uno in Italia, probabilmente sul Lago di Como, perché lo amiamo“. Bella Thorne, in questo senso, era apparsa a dir poco entusiasta. “Ben mi ha portato lì quando abbiamo iniziato a uscire insieme e mi ha detto: ‘Un giorno ci sposeremo qui’“, ha raccontato commossa l’attrice statunitense.

