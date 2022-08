Quando tornerà l’uomo sulla Luna (con prima donna)?/ Future missioni Artemis II e III

Quando ci sarà la possibilità di rivedere l’uomo sulla Luna e di assistere all’arrivo della prima donna sul satellite terrestre? La risposta è contenuta nella calendarizzazione delle future missioni Artemis II e Artemis III. Infatti, Artemis I è essenzialmente un test per il lanciatore Sls (Space Launch System), per la capsula Orion e per il suo Modulo di servizio europeo (Esm), senza il coinvolgimento di un equipaggio in carne e ossa. La missione Artemis II, invece, avrà a bordo della capsula Orion quattro astronauti che viaggeranno nell’orbita lunare per un periodo compreso fra 20 e 40 giorni, a seconda del numero di orbite che i responsabili della missione decideranno di percorrere. Il rientro degli astronauti è previsto per mezzo di un ammaraggio al largo delle coste della California.

La prima donna e il prossimo uomo sulla Luna dovrebbero invece approdare ufficialmente nel 2025 con Artemis III, a distanza di oltre 50 anni dall’ultima missione Apollo. L’Esa, come confermato dal direttore generale Josef Aschbacher, parteciperà alle missioni “con 3 astronauti, da selezionare tra i 7 dell’attuale classe” e, udite udite, fra i pretendenti al posto c’è anche l’italiana Samantha Cristoforetti, attualmente impegnata sulla Stazione Spaziale Internazionale con la missione Minerva. Di fatto, AstroSamantha fa parte della rosa di nomi dalla quale saranno scelti i tre astronauti che potrebbero posarvi il primo piede europeo.

L’UOMO SULLA LUNA (CON LA PRIMA DONNA) NEL 2025: SELEZIONI A BREVE

Come riferito da RaiNews, nel corso della conferenza stampa organizzata per illustrare il contributo europeo alla missione, Aschbacher ha chiarito: “Saranno 3 gli astronauti selezionati per le missioni Artemis, almeno per questo decennio, e sarà necessario effettuare la selezione al più presto, perché a un certo punto dovremo iniziare l’addestramento e dare l’annuncio. Non ho ancora stabilito la data dell’annuncio, ma è chiaro che, certamente per le missioni Artemis, l’attuale corpo di sette astronauti è la base. Tra loro, come concordato con la Nasa, ne saranno selezionati 3 da assegnare alle missioni Artemis. Presto deciderò quali tra loro, ma proverranno dall’attuale classe di 7″.

In attesa di sapere se sarà confermata la data del 2025 per il ritorno dell’uomo sulla Luna e sull’approdo della prima donna sul satellite naturale della Terra, va ricordato che l’attuale corpo astronauti dell’Esa è composto da 7 membri di cui 2 italiani, Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano, due tedeschi, Alexander Gerst e Matthias Maurer, il danese Andreas Mogensen, l’inglese Timothy Peake e il francese Thomas Pesquet.











