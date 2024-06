Quanto guadagna il vincitore dell’Isola dei Famosi 2024?/ Svelato il montepremi: ecco la cifra

Quanto guadagna il vincitore dell’Isola dei Famosi 2024: la cifra da devolvere in beneficienza

Il momento di scoprire il nome del vincitore dell’Isola dei Famosi 2024 che sarà eletto oggi, mercoledì 5 giugno, nel corso della finalissima del reality show che è stato condotto da Vladimir Luxuria. A conquistare la finalissima e a sperare di portare a casa la vittoria e il montepremi sono stati il conduttore televisivo Edoardo Stoppa, la contessa Alvina Verecondi Scortecci, il modello Artur Dainese, l’attore Aras Senol, lo chef Edoardo Franco e il maestro di Ballando con le Stelle, Samuel Peron. Cinque uomini e una donna che, dopo aver affrontato la fame e le numerose difficoltà scontrandosi anche tra loro, sono pronti ad affrontare le ultime sfide per poter uscire da vincitore da uno dei reality più avvincenti e difficili da affrontare.

Edoardo Stoppa vincitore dell'Isola dei famosi 2024?/ Poche dinamiche e scivolone finale: il suo percorso

Oltre al cachet percepito per partecipare all’Isola dei Famosi 2024, il vincitore eletto nel corso della finalissima, porterà a casa anche un montepremi anche se la cifra non finirà solo nelle tasche del vincitore ma una parte sarà devoluta in beneficienza, ma a quanto ammonta il montepremi che l’Isola riconosce al vincitore?

Aras Senol, chi è il finalista dell'Isola dei Famosi 2024/ Dal Covid al sogno di vittoria: il suo percorso

Ecco la cifra del montepremi del vincitore dell’Isola dei Famosi 2024

Il montepremi che il vincitore dell’Isola dei Famosi 2024 guadagna ben 100mila euro, una cifra importante che, tuttavia, sarà divisa tra il vincitore e un’associazione che riceverà la cifra in beneficienza. Esattamente come accaduto nelle precedenti edizioni, il montepremi del vincitore ammonta a 100mila euro di cui la metà andrà in beneficienza. Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2024, dunque, porterà a casa 50mila euro che si aggiungerà al cachet percepito per ogni giorno trascorso in Honduras.

“L’Isola dei Famosi 2024 non mi soddisfa”, ‘stroncatura’ di Pier Silvio Berlusconi/ E su Maria De Filippi…

Una cifra importante che guadagna il vincitore dell’Isola dei Famosi 2024 che, secondo i pronostici, potrebbe essere Edoardo Stoppa che, in caso di vittoria, potrebbe devolvere la metà del montepremi ad associazioni che si occupano di proteggere gli animali.













© RIPRODUZIONE RISERVATA