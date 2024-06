Isola dei Famosi 2024, finale/ Eliminati e diretta: sei concorrenti finalisti in gara, chi sarà il vincitore?

Isola dei Famosi 2024, anticipazioni finale: cosa succederà nell’ultima puntata

Questa sera, mercoledì 5 giugno 2024, va in scena la puntata finale dell’Isola dei Famosi 2024 in cui verrà decretato il vincitore ufficiale di questa edizione. I finalisti ufficiali sono 6 e rispondono ai nomi di Edoardo Stoppa, Artur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci, Aras Senol, Edoardo Franco e Samuel Peron. Stando alle anticipazioni della finalissima dell’Isola dei Famosi 2024, l’ultima puntata sarà caratterizzata da numerose prove e televoti flash che di volta in volta coinvolgeranno i finalisti, che verranno eliminati uno alla volta.

Inoltre, uno tra Edoardo Franco e Aras Senol abbandonerà subito Cayo Cochinos a inizio puntata, quando verrà svelato l’esito del televoto, mentre il “finalista segreto” Samuel Peron verrà ricongiunto al gruppo dopo essere stato a Playa Solitaria. I naufraghi riceveranno inoltre le sorprese dei propri cari, giunti in Honduras per riabbracciarli; infine, verrà decretato il vincitore di questa edizione, che si aggiudicherà un montepremi di 100.000 euro in gettoni d’oro, metà del quale sarà devoluto in beneficienza.

Chi sono i finalisti dell’Isola dei Famosi 2024: da Edoardo Stoppa ad Artur Dainese

Ma chi sono nel dettaglio i finalisti dell’Isola dei Famosi 2024? Il primo ad aver raggiunto tale traguardo è stato Edoardo Stoppa, eletto primo finalista ufficiale di questa edizione. Il marito di Juliana Moreira si è sin da subito distinto per una leadership non indifferente e, nonostante alcuni guai fisici, ha resistito fino all’ultimo. Nella scorsa puntata del 2 giugno sono stati poi eletti gli altri finalisti, a cominciare da Artur Dainese; il modello, spesso al centro di polemiche e liti con il gruppo, è stato salvato innumerevoli volte al televoto, segno che il pubblico sembra essersi affezionato a lui.

La terza finalista è invece Alvina Verecondi Scortecci, la Contessa nonché unica donna del cast ad aver raggiunto la finale dopo le eliminazioni di Karina Sapsai e Matilde Brandi avvenute nella precedente puntata. I successivi sono stati Samuel Peron ed Edoardo Franco, rispettivamente terzo e quarto finalista dopo l’eliminazione di Matilde, ai quali si è poi aggiunto Aras Senol.

Ma chi sarà il vincitore dell’Isola dei Famosi 2024 secondo i bookmakers? Al momento tutti gli scommettitori sembrano concordi sul nome di Edoardo Stoppa, dato come papabile vincitore di questa edizione ormai da diverso tempo, forte non solo di una leadership non indifferente ma anche di un ampio seguito in Italia. Alle sue spalle, distanziato da pochi punti, troviamo Edoardo Franco, seguito da Alvina Verecondi Scortecci e Aras Senol.

Più distanziati troviamo invece Samuel Peron e Artur Dainese, anch’essi leader di questa edizione e spesso protagonisti delle dinamiche di gioco e di numerosi scontri e tensioni che hanno animato la convivenza a Cayo Cochinos.

Isola dei Famosi 2024, dove vedere la finale in tv e in streaming

La finale dell’Isola dei Famosi 2024 andrà in onda questa sera, mercoledì 5 giugno 2024, in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21.35 circa. Per chi desiderasse la visione in streaming, è disponibile come sempre la piattaforma di Mediaset Infinity.











