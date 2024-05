Quanto guadagna il vincitore di Amici 2024?/ Il montepremi in palio per il primo classificato

A quanto ammonta il montepremi del vincitore di Amici 2024? Ecco quanto guadagna chi vince

A quanto ammonta il montepremi del vincitore di Amici 2024? Alla fine della puntata di sabato 18 maggio verrà alzata la coppa tanto ambita da uno solo dei finalisti in gara. La coppa non è però l’unico premio che conquisterà il vincitore, a cui va anche un cospicuo montepremi del valore di 150mila euro in gettoni d’oro, confermandosi dunque lo stesso degli ultimi anni.

Ma il vincitore di Amici 2024 vince, di conseguenza, dovrebbe conquistare anche il premio della sua categoria, essendo il primo classificato della stessa (canto o ballo che sia). Il montepremi del vincitore di categoria è di 50mila euro, il che vuol dire che il vincitore assoluto di questa edizione porterebbe a casa 200mila euro in gettoni d’oro, ai quali potrebbero inoltre aggiungersi altri premi assegnati dalla stampa e dai vari sponsor del talent. I pronostici non mancano: il vincitore assoluto di Amici 2024, e quindi la persona che riuscirà a portarsi a casa almeno 200mila euro in gettoni d’oro, potrebbe essere a gran sorpresa Sarah Toscano.











