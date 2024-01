“Quanto pagheresti per uccidere gli ebrei?”/ Il video dell’esperimento sociale: “Raccolti 500 $, assurdo”

Quanto saresti disposto a pagare per uccidere gli ebrei? Questa l’assurda domanda con cui circa una 40ina di studenti universitari americani si sono trovati a fare i conti nel corso di un esperimento sociale condotto dal giornalista, attivista ebraico e videomaker americano Ami Horowitz, che ha pubblicato l’esito del suo sondaggio/esperimento in un recente video. Una domanda che, nella mente delle persone comuni, dovrebbe stimolare ribrezzo, odio verso l’interlocutore ed anche, nel migliore dei casi, una denuncia.

Ma la realtà che il breve video di poco più di 3 minuti è che su un ristretto campione di studenti, circa il 50% sarebbe disposto a pagare per uccidere gli ebrei, e l’ha effettivamente fatto. Ovviamente il giornalista ci tiene a precisare che non ha raccolto nessuno dei fondi che gli sono stati donati, ma questo non rende in alcun modo più ‘digeribile’ la posizione degli studenti, perché mentre chi guarda il video di Horowitz ha ben chiaro che si tratti di un esperimento, lo stesso non vale per i suoi interlocutori, convinti che fosse effettivamente un attivista (terrorista?) intenzionato a uccidere gli ebrei. La ciliegina sulla torta, infine, è che nessuno dei 35 studenti fermati ha espresso disgusto o aggredito verbalmente Horowitz, né ha sporto denuncia, ma si è limitato, se non interessato, a declinare l’invito e girare i tacchi.

L’esperimento di Horowitz: “Quanto pagheresti per uccidere gli ebrei?”

Insomma, lo scopo di Horowitz era dimostrare quanto effettivamente, oltre agli allarmi dei media, l’antisemitismo corra nelle università americane, andando dritto al sodo e chiedendo quanto gli studenti avrebbero pagato per uccidere degli ebrei. “Sto raccogliendo fondi contro gli ebrei“, ha detto ai 35 intervistai, “stiamo pensando a bersagli facili: caffè, scuole, ospedali, sinagoghe. Abbiamo razzi, attentatori suicidi e vogliamo colpirli forte, dobbiamo farci sentire, questa gente deve capire”.

Numerose le risposte di consenso che ha ottenuto Horowitz per uccidere gli ebrei (28 su 35), mentre nel momento in cui c’è stato da mettere mano al portafogli, solamente (si fa per dire) 17 studenti hanno donato qualcosa, dai 5 ai 30 dollari, per un totale, racconta il giornalista alla fine del video, di circa 500 dollari. “La retorica e la demonizzazione degli ebrei che abbiamo visto a livello globale”, ha spiegato Horowitz alla fine del video, “ha portato a questo”.

Il video dell’esperimento sociale

My new video!

How bad is Antisemitism on campus?

Will Leftist college students give me money to kill Jews?!!! pic.twitter.com/32hMNAOpMO — Ami Horowitz (@AmiHorowitz) December 21, 2023













