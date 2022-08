Quarantena Covid 7 a 5 giorni per asintomatici/ Via libera Css: ora decide Speranza…

Da settimane circola l’ipotesi di una nuova circolare con nuove regole riguardo la quarantena per le persone positive al Covid. Ora potrebbe essere davvero vicina, visto che ieri il Consiglio superiore di sanità si sarebbe riunito sulla questione. Sarebbe stato il ministero della Salute a chiedere un parere sulla possibilità di accorciare la quarantena per i contagiati che non presentano tosse, febbre o altri sintomi riconducibili al Covid. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, l’orientamento delle autorità sanitarie è di ridurre il periodo di quarantena da 7 a 6 giorni per i positivi asintomatici, che quindi possono interrompere l’isolamento con test negativo al quinto giorno.

Invece scenderebbe da 21 a 15 giorni il periodo massimo di isolamento nel caso in cui la positività al coronavirus persiste. Ciò alla luce della minore infettività una volta trascorse le due settimane. Questo, dunque, l’orientamento che sta emergendo in queste ore sulla base dell’andamento della curva dei contagi e quindi dell’epidemia Covid.

QUARANTENA COVID: C’È CHI CHIEDE ABOLIZIONE TEST

L’ipotesi è più che concreta, infatti Repubblica cita fonti qualificate da cui avrebbe appreso il nuovo orientamento che è oggetto di valutazione. Il Consiglio superiore di sanità, presieduto dal professor Franco Locatelli, ha studiato quindi la curva epidemiologica e nella riunione di ieri ha dato il via libera al governo Draghi per procedere con la modifica della norma. A questo punto, come evidenziato dal quotidiano, la palla tornerà al Ministero della Salute che dovrà decidere se pubblicare una circolare che riduce, come detto, da una settimana a cinque giorni la quarantena per i positivi asintomatici, una delle due misure principali a cui si sta pensando. Sarebbe comunque una decisione in linea con quanto deciso già all’estero. Ma c’è anche chi spinge per chiedere direttamente l’abolizione del test come accade in altri Paesi a partire dagli Stati Uniti: in pratica se non si hanno sintomi si esce di casa magari con l’accortezza di indossare le mascherine Ffp2.

