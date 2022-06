“Quarta dose a settembre con vaccino bivalente”/ Pregliasco: “Arriverà Omicron 5”

Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università Statale di Milano, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Un giorno da pecora”, trasmissione di Rai Radio 1. Lo ha fatto per parlare ancora una volta della pandemia di Coronavirus e per annunciare – purtroppo – l’arrivo di una nuova sottovariante di Omicron, che sin qui sta creando alcuni problemi in landa lusitana: “In Portogallo c’è la variante Omicron 5 del Covid-19, che ha caratteristiche di maggiore diffusività, molto di più rispetto a tutte le altre: più contagiosa, ma meno grave – ha spiegato l’esperto –. Per noi potrebbe diventare un problema in autunno”, quando l’abbassamento delle temperature e gli assembramenti nei luoghi al chiuso potrebbero favorire la circolazione del virus.

Un concetto ribadito da Fabrizio Pregliasco quando gli è stata posta la specifica domanda: in quanto tempo questa variante può diventare dominante anche qui? “Spero tra qualche mese, almeno a settembre. Certo – ha evidenziato – in autunno un rialzo ci sarà sicuramente”.

FABRIZIO PREGLIASCO: “DA SETTEMBRE CI POTREBBE ESSERE UNA VACCINAZIONE ANTI-COVID BIVALENTE”

Nel prosieguo di “Un giorno da pecora”, Fabrizio Pregliasco ha risposto in maniera evasiva al quesito successivo: “Dobbiamo di nuovo preoccuparci?”. Queste sono state le parole pronunciate dal medico: “Monitoriamo la situazione, intanto, e ricordiamoci che questo virus è con noi”.

Inoltre, per quanto concerne la possibilità di una quarta dose di vaccino in autunno, Fabrizio Pregliasco ha sottolineato che “da settembre ci potrebbe essere una vaccinazione bivalente, con il Covid di Wuhan e la variante”. Insomma, si tratterebbe di un preparato in grado di proteggere dal ceppo originale del virus SARS-CoV-2 e, in contemporanea, dalle infezioni da variante Omicron, scongiurando perlomeno le forme virali più gravi e facendo da scudo per il prossimo inverno, quando si prevede un nuovo rialzo della curva dei contagi anche nel nostro Paese.

