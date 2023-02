Quartetto Cetra, chi è?/ Il gruppo di Tata Giacobetti, attivo dal 1941 al 1988

Quartetto Cetra, la nascita del gruppo

Il Quartetto Cetra è stato un gruppo vocale italiano attivo dal 1941 al 1988. Nel 1940, a Roma, lo studente di conservatorio Virgilio Savona incontra in una saletta da biliardo i componenti del quartetto vocale EGIE (dalle quattro iniziali dei nomi dei componenti: Enrico De Angelis, Alberico Gentile, Iacopo Jacomelli e Giovanni “Tata” Giacobetti). Giacobetti propone a Savona di collaborare con il quartetto, come arrangiare. Nel 1941 Jacomelli lascia il gruppo e Savona prende il suo posto. Nello stesso anno il gruppo prende il nome di Quartetto Cetra, ispirandosi allo strumento musicale con quattro corde.

Durante la guerra il Quartetto cambia più volte formazione, i componenti vengono chiamati alle armi. In quesi anni inizia la collaborazione con Lucia Mannucci, futura moglie di Virgilio Savona. Nell’esatte del 1947 Enrico De Angelis, annuncia la sua intenzione di lasciare il Quartetto e viene sostituito da Lucia Mannucci. Nasce così la formazione classica del Quartetto Cetra – Lucia Mannucci, Virgilio Savona, Tata Giacobetti, Felice Chiusano – che resterà invariata per i successivi quarant’anni.

Quartetto Cetra: carriera, successi e televisione

Nel 1948 il Quartetto Cetra doppia le canzoni del film Disney “Dumbo”, esperienza che ripeteranno con altri film come: “Musica, Maestro!”, “Lo scrigno delle sette perle” e “Il mago di Oz”. Nel 1949 registrano “Nella vecchia fattoria”, adattamento italiano della canzone popolare americana “Old McDonald Had a Farm”, che diventerà uno dei loro cavalli di battaglia. Nel 1954 il Quartetto Cetra è chiamato a partecipare al Festival di Sanremo con ben sei canzoni: “Aveva un bavero” entra in finale e diventa poi un successo anche all’estero.

Dall’esperienza sanremese nasce l’idea di scegliere alcuni brani in gara per sottoporli a una loro versione-burla. All’inizio degli anni ’60 i Cetra debbano in televisione, numerosi i programmi a cui hanno partecipato nel corso della loro lunga carriera: “Buone vacanze”, “Serata di gala”, “Giardino d’inverno”, “Studio Uno”, “Biblioteca di Studio Uno”, “Cetra 66”, “Non cantare, spara!” e molti altri. L’ultimo concerto in pubblico del Quartetto Cetra ha luogo a Palazzo Poggi, a Bologna, l’8 luglio del 1988. Pochi mesi dopo, il 2 dicembre del 1988, muore Tata Giacobetti. Il 3 febbraio del 1990 scompare anche Felice Chiusano. Il 27 agosto del 2009 muore Virgilio Savona, mentre Lucia Mannucci è morta il 7 marzo del 2012.











