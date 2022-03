Quasi Amici, Canale 5/ Trama e cast del film con Omar Sy e Francois Cluzet

Qual’è il cast di Quasi Amici?

Quasi Amici andrà in onda su Canale 5 oggi, 22 marzo, a partire dalle 21,20. La pellicola francese del 2011 è diretta a 4 mani da Oliver Nacacke ed Eric Toledano. I protagonisti principali sono: Francois Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, Audrey Fleurot e Clotilde Mollet. Ispirato ad una storia vera, quella di un tetraplegico e del suo badante, il film vanta una colonna sonora di tutto rispetto, infatti comprende brani di Ludovico Einaudi, George Benson e Earth Wind and Fire.

Sfida oltre il fiume rosso/ Su Rete 4 il film con Glenn Ford

Quasi Amici, la trama del film: una splendida amicizia

Il racconto di Quasi Amici è incentrato su Driss, un ragazzo di origine senegalese che uscito di prigione si ritrova a cercare le firme che attestino la sua partecipazione a diversi colloqui di lavoro, per poter continuare ad avere benefici assistenziali per se stesso e la sua famiglia. Philippe, invece, è un ricco tetraplegico in cerca di un badante e un giorno Driss si presenta nella sua grande casa allo scopo di ottenere un’altra firma senza sperare di ottenere il posto. In realtà Philippe, colpito dal suo atteggiamento disincantato e svogliato, decide inaspettatamente di assumerlo. Agli inizi Driss, non effettua nessuno sforzo per adeguarsi alla situazione e imparare tutte le mansioni che gli spettano e sembra proprio che la sua esperienza debba concludersi in fretta. Le cose cambiano, perché tra i due comincia ad instaurarsi un bellissimo rapporto fatto di complicità, perché il ragazzo tratta Philippe senza preconcetti, a differenza di tutti gli altri che non fanno altro che fargli pesare il suo aspetto. I due trascorrono molto tempo insieme e sono soliti andare in giro di notte come faceva sempre Philippe e cominciano anche a scambiarsi molte confidenze. Driss viene a conoscenza che Philippe è diventato tetraplegico a causa di un incidente accorso mentre faceva parapendio e che sua moglie è morta di tumore. I due coniugi non potendo avere figli, hanno adottato una bambina di nome Elisa con la quale Philippe non ha un rapporto facile. Philippe ha anche un rapporto epistolare con una donna di nome Eleonore, alla quale non si è mai mostrato per il timore che il suo stato potesse spaventarla e allontanarla. Sarà proprio Driss a stimolarlo e ad incitarlo ad avere più fiducia, mentre Philippe insegna al ragazzo ad apprezzare la musica classica spingendolo, inoltre, a scoprire la sua vena artistica nel campo della pittura astratta. Infatti, riesce a piazzare un suo quadro ad un suo amico alla somma di 11 mila euro. I due personaggi, nonostante tanto diversi, sono diventati quasi amici.

Rancho Notorious/ Su Rete 4 il film di Fritz Lang con Marlene Dietrich

Il video del trailer di Quasi Amici

LEGGI ANCHE:

Alex & Me/ Su Italia 1 il film con Alex Morgan nei panni di sé stessa

© RIPRODUZIONE RISERVATA