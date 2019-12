Quel piccolo grande miracolo di Natale/ Su Rai 2 il film con Amy Teagarden

Quel piccolo grande miracolo di Natale andrà in onda giovedì 26 dicembre nel primo pomeriggio, alle 15 .35 su Rai 2. Si tratta di un film sentimentale, con protagonisti Amy Teagarden che interpreta la protagonista, Brett Dalton, Cassandra Potenza, Steve Bacic e Martin Roach. Il regista è Gary Yats, che ha già diretto film a tema natalizio e sentimentale come questo. La sceneggiatura è curata da Erinne Thompson e Shannon Topeano. Non ci sono musiche rilevanti ma tutte tratte dai singoli più passati in radio nel 2017, anno in cui è stato girato il film.

Quel piccolo grande miracolo di Natale, la trama del film

Ecco di seguito la trama di Quel piccolo grande miracolo di Natale. La famiglia Krueger ama il Natale, e non rinuncia alle tradizioni di famiglia più amate, per non dimenticare nulla i Krueger stilano come ogni anno una lista, trascritta poi su una lavagnetta all’inizio delle vacanze, dove in cinque punti vengono riassunte le attività principali da seguire. Passano il Ntale a Mitchigan Eve, appendono una ghirlanda natalizia sulla porta d’ingresso, si scambiano i tradizionali biscotti natalizi con i vicini e cenano per il giorno di Natale, tutti insieme nel loro chalet. Dunque, come di consueto Heather Krueger insieme alla sorella Ashley, papà e mamma Khaty e Bill partono alla volta di Chicago per iniziare al meglio le loro vacanze. Il film si snoda seguendo la lista stilata dalla famiglia, ma quest’anno, c’è qualcosa di diverso, Heather scoprirà infatti di essere gravemente malata e necessitare di un trapianto di fegato con urgenza, le liste d’attesa però sono molto lunghe. Heather non vuole interrompere le feste per cercare un donatore vivente, mentre la famiglia, incompatibile per il trapianto è preoccupata che aspettando a dopo Natale, sarà troppo tardi, cos’ in segreto i tre cercheranno un donatore per la ragazza. Creano un sito web, contattano telefonicamente molte persone e affiggono volantini in giro per la città. Nel frattempo Chris un marines tornato dalle vacanze, decide di verificare la propria compatibilità con Heater Krueger e deciderà in seguito di sottoporsi all’operazione per il trapianto di fegato. Tra i due, la ragazza così legata alle tradizioni di famiglia e il suo angelo custode arrivato giusto in tempo per salvarla, sboccerà l’amore.

