Quella casa sull’isola maledetta/ Su Italia 1 il film con Lindsay Price (14 marzo)

Quella casa sull’isola maledetta va in onda su Italia 1 oggi, sabato 14 marzo, alle ore 16:40. Si tratta di un film televisivo realizzato in Canada nell’anno 2008 con la regia di Jean Claude Lord e soggetto scritto da John Benjamin Martin e Donald David Martin. Nel cast di questo film sono presenti tra gli altri Lindsay Price, David Jones, Sadie LeBlanc, Niall Matter, Emma Stevens e Susan Bain. Si parla di un film che si muove tra tre generi e cioè drammatico, horror e giallo. Prodotto tra Usa e Canada nel 2008 è stato distribuito dalla Lifetime Movie Network. Il film ha una durata attorno ai 90 minuti. Sarà interessante vedere il parere del pubblico sui social network dopo la messa in onda.

Quella casa sull’isola maledetta, la trama del film

Ecco la trama di Quella casa sull’isola maledetta. George è un uomo che recentemente ha potuto trovare la felicità per quanto riguarda la sfera sentimentale sposando la bellissima Nikki. Tra di loro le cose vanno a gonfie vele e senza dubbio ci sono i presupposti per un lungo e felice matrimonio. Tuttavia al momento le cose non vanno altrettanto bene per quanto riguarda la sfera professionale con i due che si trovano a proporsi in diverse tipologie di lavori che evidentemente non permettono di programmare al meglio la loro vita futura. Un giorno l’uomo riceve una terribile notizia dalla sua cittadina natale ubicata nello stato del Maine con la quale apprende che il suo adorato padre in seguito dell’improvviso malore è deceduto. George di tutta fretta organizza con la propria moglie un viaggio nella cittadina non solo per prendere parte ai funerali ma anche e soprattutto per salutare un’ultima volta il proprio amato genitore. Per lui sarà un vero e proprio salto nel passato incontrando vecchi amici e soprattutto alcuni parenti che ormai non vedeva da alcuni anni. Al termine del funerale è costretto a recarsi presso lo studio del notaio che ha curato il testamento del defunto padre per apprendere la notizia che gli è stata lasciata in eredità una casa particolarmente affascinante presente in una zona abbastanza appartata della cittadina tra un bellissimo lago ed una splendida foresta. Tuttavia questa casa sembra essere maledetta in quanto sembra che tutti i figli maschi primogeniti della famiglia del padre debbano morire. Una superstizione che George non vuole assolutamente prendere in considerazione e soprattutto facendo leva sul grande forza d’animo della moglie ha deciso di andare a vivere nella stessa casa. I due in effetti dovranno fare i conti con alcune situazioni assolutamente inspiegabili che farebbero pensare alla presenza di alcuni spiriti ma che in realtà nascondono dei terribili segreti riguardanti alcuni componenti della loro famiglia che da diverse generazioni sono contrapposti in una guerra senza tempo. Spetterà ai due giovani sposini riuscire a mettere fine a questa tragedia e cercare quindi di vivere felicemente nella casa lasciata dal padre.

