Quincy Jones com’è morto: si è spento a 91 anni: l’annuncio della famiglia

Un grave lutto ha colpito il mondo della musica e soprattutto della musica Jazz, è morto Quincy Jones noto per le sue collaborazioni con mostri sacri della musica mondiale come Frank Sinatra e Ray Charles e per essere stato il produttore di Michael Jackson, fu lui a produrre uno degli album più venduti della storia Thriller. Più di recente, invece, ha collaborato con The Weekend per l’album Dawn Fm. L’artista di è spento a 91 anni nella sua casa di Los Angeles nel quartiere di Bel Air circondato dall’affetto della famiglia.

Cesare Gussoni, morto a 90 anni l'ex arbitro/ Fu presidente dell'Aia, hall of fame del calcio italiano

E proprio alla famiglia è toccato il triste annuncio della scomparsa. Quincy Jones com’è morto? Il musicista, arrangiatore e produttore si è spento serenamente nella sua abitazione circondato dalla famiglia, che con un comunicato ne ha annunciato la morte: “Con il cuore pieno ma spezzato, dobbiamo annunciare la morte di nostro padre e nostro fratello Quincy Jones. E anche se questa è una perdita incredibile per la nostra famiglia, celebriamo la grande vita che ha vissuto sapendo che non ci sarà mai un altro come lui”.

MATILDE LORENZI/ La vera domanda che non possiamo evitare: dov’è, adesso, quella ragazza?

Quincy Jones chi è e com’è morto: dall’esordio alla vittoria di 26 Grammy Quincy Jones è morto oggi, 4 novembre 2024 dopo oltre 60 anni di carriera. Nato a Chicago nel 1933. A dieci anni si trasferisce nei dintorni di Seattle, dove era vicino di casa di Ray Charles. In seguito ha vinto una borsa di studio per il prestigioso Berklee College di Boston, ma dopo un po’ abbandonò gli studi. Il primo contratto di prestigio nel jazz arrivò con Dizzie Gillespie. Ha lavorato ai primi tre album di Michael Jackson prima che tra i due ci fosse una netta rottura della quale nessuno dei due ha mai chiarito i motivi. È stato il produttore anche di serie tv come la nota Will il principe di Bel-Air con Will Smith. La sua carriera è stata premiata con 25 Grammy e ben 76 nomination.

Wolfgang Abel, chi è?/ Morto serial killer condannato per 15 omicidi neonazisti "Ludwig": era libero dal 2016