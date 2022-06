Quotazione oro/ Prezzo al grammo e all’oncia oggi 8 giugno 2022

Su timeframe giornaliero si riconferma la proiezione ribassista che ha interessato l’oro dopo il picco massimo del 8 marzo 2022 seguito dal secondo picco decrescente del 18 aprile 2022. Da allora il metallo prezioso ha registrato un calo strutturato nel mercato delle maggiori divise e si prepara probabilmente ad affondare oltre i 1645 euro l’oncia.

L’incremento strutturale del gold è stato determinato dall’inasprimento del conflitto internazionale. E’ noto infatti che nei momenti di maggiore tensione e crisi economica dtermina un’innalzamento dei valori dei beni rifugio come l’oro.

Quotazione oro: performance giornaliera

L’oro nella giornata di oggi aperto a 1728 euro l’oncia e e proseguito in maniera stabile fino al crollo cominciato alle 4 del mattino che ha portato alle ore 8 a toccare il minimo giornaliero di 1719 euro l’oncia. L’oro ha immediatamente recuperato arrivando al massimo giornaliero di 1732 l’oncia. Tuttavia i massimi si fanno via via più decrescenti e su timeframe giornaliero evidenzia una struttura ribassista che non lascia spazio ad un inversione del trend.

Quotazione oro: Prezzo al grammo

<Il prezzo dell’oro al grammo nella giornata di oggi 8 giugno 2022 si è tenuto sopra i 55 euro e la quotazione attuale è di 55,63 euro, mentre il massimo giornaliero e di 55,86 euro, il minimo è di 55,43 euro. La performance giornaliera è diminuita del 0,02 pari a – 0,04%.

