Rabdomante ad Amici, che cos’è?/ Rudy Zerbi non si fida: secchiata d’acqua in diretta

Terribile penitenza per Rudy Zerbi ad Amici 2020. Il professore non si fida del rabdomante di Maria De Filippi e si becca il secondo secchio d’acqua ghiacciata in testa. Era già successo la scorsa settimana, quando Rudi Zerbi si era classificato come peggiore nella prova giudicata dagli alunni. Un siparietto divertentissimo quello andato in scena anche questa sera ad Amici, che ha portato molti a chiedersi quale sia il significato di rabdomante. La rabdomanzia, secondo wikipedia, non è altro che una pratica consistente nel tentativo di localizzare l’acqua o filoni di metalli nel sottosuolo. In questo caso il rabdomante, avvalendosi di una attrezzatura specifica, ha suggerito al professore quale postazione evitare per scampare la penitenza al termine della prova. Rudy Zerbi, convinto di essere portato fuori strada dal rabdomante, non si è fidato e si è posizionato sotto la “doccia” numero due. E così si è beccato in diretta la seconda secchiata d’acqua consecutiva…

