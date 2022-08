Rachel Young, bimba nata con 100 tumori/ “Colpiti tutti gli organi”, ma è guarita

Rachel Young ha 20 mesi e la sua storia ha fatto il giro del mondo: la bimba nata con 100 tumori sparsi in tutto il corpo, secondo quanto riportato dal Mirror, sarebbe guarita completamente e la madre non avrebbe faticato a definire l’epilogo come un “miracolo”. Alla luce di un complesso quadro clinico quale il suo, dovuto a una condizione piuttosto rara nella sua forma più severa, la miofribomatosi infantile, per la piccola i medici avrebbero dato pochissime chance di sopravvivenza.

Bollettino vaccini Covid oggi 29 agosto 2022/ Quarta dose al 16,32%: il nodo varianti

Cento tumori, sebbene di natura benigna, avrebbero colpito tutti gli organi arrivando a rischiare di provocare danni irreversibili al cuore. Secondo quanto ricostruito, infatti, si mostravano in continua crescita fino a che, all’esito di decine di sedute di chemioterapia, la situazione sarebbe progressivamente migliorata portandola a completa guarigione. All’ospedale, la gravità della malattia sarebbe apparsa subito chiara alla famiglia: “Non sapevamo se l’avremmo persa”, ha raccontato al quotidiano britannico la madre, Katie Young. I genitori della piccola avrebbero ricevuto la terribile diagnosi pochi giorni dopo la nascita della loro bambina e sarebbero rimasti “sbalorditi” dall’entità del problema riscontrato dai medici: “È stato uno shock tremendo – ha aggiunto la donna –, avevo avuto una gravidanza sana e non avevamo idea di cosa sarebbe successo”.

Bollettino Coronavirus Italia 29 agosto/ Dati Min. Salute: tasso di positività al 15%

Rachel Young guarita da 100 tumori: la diagnosi e la guarigione

La piccola Rachel Young avrebbe manifestato i primi problemi di salute il giorno successivo alla sua nascita, dopo una gravidanza e un parto “normali” e senza criticità, come raccontato dalla famiglia al Mirror. 24 ore dopo averla stretta per la prima volta tra le braccia, per il padre e la madre della piccola la gioia si sarebbe trasformata in paura e angoscia. I medici avrebbero riscontrato la presenza di un preoccupante numero di tumori benigni sparsi negli organi della bimba, e la loro repentina crescita avrebbe destato l’immediata allerta sulle scarse possibilità di sopravvivenza. Il caso, hanno raccontato i genitori di Rachel Young, sarebbe apparso subito come qualcosa di “mai visto” per lo stesso personale sanitario che aveva in carico la piccola.

VARIANTE CENTAURUS/ "Non ci si può vaccinare solo per smaltire dosi in magazzino"

Oggi la bambina ha 20 mesi, spiega il Mirror, e sarebbe guarita completamente dopo essere stata sottoposta a decine di sedute di chemioterapia. Proprio per la rarità della sua condizione, non sarebbe stato possibile paragonare il caso di Rachel Young a nessun precedente: i dottori non avrebbero avuto alcun caso pregresso da comparare così da affinare velocemente un percorso di cure utile a salvarla. 18 mesi di terapia, iniziata quando la piccola aveva appena 2 settimane di vita, si sarebbero però conclusi con l’epilogo sperato: Rachel Young sarebbe stata dichiarata completamente in salute e non avrebbe rischi di recidiva: “È stato un enorme sollievo – ha dichiarato la mamma al Mirror – quando ci hanno detto che i tumori erano completamente scomparsi e non erano più visibili su nessuna delle scansioni“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA