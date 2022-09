Rachele Baccan, figlia Andrea Pucci/ Il dolcissimo scherzo al padre grazie a Le Iene

Rachele Baccan, figlia di Andrea Pucci: un rapporto meraviglioso

Rachele Baccan è la figlia di Andrea Pucci, nata dalla sua precedente relazione con l’ex moglie. Il cognome della ragazza è diverso da quello del papà, in quanto il comico per lavoro utilizza un nome d’arte. La giovane è davvero legatissima al padre, tanto che da un po’ di tempo a questa parte ha guadagnato le luci dei riflettori “interferendo” con i suoi spettacoli. Una volta, ad esempio, è stata chiamata in causa direttamente dal papà durante uno sketch in onda su Italia 1.

Lei, emozionata e a tratti imbarazzata, si è poi vendicata architettando con la complicità della madre e della redazione delle Iene uno scherzo tremendo. Tra Rachele e Andrea Pucci ad ogni modo c’è un rapporto splendido. Come conferma anche la bellissima lettera d’amore che il cabarettista interpretò durante uno spettacolo.

Rachele Baccan, il dolcissimo scherzo a papà Andrea Pucci

Bionda e scaltra come il padre, Rachele Baccan ha dato la sensazione di essere un peperino. Ma per quello che abbiamo potuto vedere è anche una ragazza molto dolce, attaccata alla sua famiglia e alle persone che la circondano. Visivamente ricorda molto Andrea Pucci, non sappiamo invece se assomigli alla mamma, dato che quest’ultima ha preferito tenersi alla larga dalle luci dello spettacolo. Come accennavamo, resta iconico e alquanto spassoso il dolcissimo scherzo che la ragazza aveva architettato insieme alle Iene per sorprendere il padre. Vedere per credere.

