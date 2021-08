Rachele Bruni, diretta 10 km nuoto fondo Olimpiadi Tokyo 2020/ Medaglia d’oro?

DIRETTA RACHELE BRUNI 10KM NUOTO FONDO

Si accenderà solo oggi alle ore 23.30 italiane la diretta della 10 km di nuoto di fondo femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la nostra Rachele Bruni: all’Odaiba Marine Park, ecco che la nostra azzurra, dopo l’ottimo bronzo vinto solo poche settimane fa agli Europei, punta all’ennesimo exploit a cinque cerchi e chissà che possa arrivare anche il titolo olimpico. Certo l’impresa non su annuncia facile sulla carta, ma la nuotatrice classe 1990 ha tutte le carte giuste per poter salire sul podio e anche sul primo gradino per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Già argento nel nuoto di fondo 10km a Rio 2016, l’azzurra è stata poi quinta ai Mondiali del 2017 e bronzo a quelli del 2019 in Corea del Sud, mentre in Europa è fresca del bronzo a Budapest nel 2020: davvero un bel cammino di avvicinamento ai giochi e pure un ottimo bottino, che potrebbe oggi essere di nuovo arricchito!

VIDEO/ Karsten Warholm medaglia d'oro nei 400 hs: è record del mondo negli ostacoli!

COME SEGUIRE RACHELE BRUNI 10KM NUOTO FONDO ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020 IN DIRETTA STREAMING

La diretta tv della gara dei 10 km del nuoto di fondo femminile con Rachele Bruni alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dovrebbe essere garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che è la rete olimpica. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

Risultati Atletica/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta: getto del peso, Weir è in finale!

10 KM NUOTO DI FONDO ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020: LE RIVALI DI RACHELE BRUNI

Come abbiamo ben visto la nostra Rachele Bruni rimane prima indiziata per il podio nella gara della 10 km di nuoto di fondo femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020: pure l’azzurra dovrà combattere contro rivali in grandissima condizione. Prima rivale, sulla carta, è sicuramente la neerlandese Sharon Van Rouwendaal, oro nella prova di fondo a Rio 20216, come pure la brasiliana Ana Marcela Cunha, che nel corso delle World Series ha dimostrato di avere qualcosa di più da offrire in queste Olimpiadi di Tokyo 2020. Attenzione anche alle americane Haley Anderson e Ashley Twitchell, che potrebbero regalarci una sorpresa in acqua questa notte. Non mancherà poi oggi anche l’ungherese Anna Olash, argento agli ultimi Europei per la 10 km, come pure la tedesca Leonie Beck, argento nella prova a squadra sempre agli ultimi europei magiari.

LEGGI ANCHE:

Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Medaglie e classifica: oro per M.Evloev nella lotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA