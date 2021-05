Rachele Risaliti/ Da Miss Italia al cinema: “Girerò un film ma niente storie d’amore”

Modella, imprenditrice, attrice, Rachele Risaliti dopo Miss Italia si è impegnata tanto e su più fronti. Come dimenticare quando nel 2016 trionfò conquistando la corona della più bella d’Italia, esperienza che , come rivelato in diretta su RTL 102.5 News a Francesco Fredella, rifarebbe altre mille volte. “Miss Italia era un po’ il programma che tutte le ragazzine aspettavano. – ha spiegato la Risaliti – Quell’esperienza ha cambiato molto la mia vita, io per 365 giorni sono stata in giro per l’Italia. Poi quando ho dovuto lasciare la corona ho capito davvero l’importanza di questa veste. Lo rifarei altre mille volte”. Rachele, che ha creato insieme ad una socia orafa un brand di gioielli, però precisa: “Il mio sogno però è sempre stato aprire un mio brand. Incrocio le dita, spero che le soddisfazioni arrivino e comunque se uno non lo fa vive di rimpianti e di rimorsi.”

Marina La Rosa nuda nella doccia su Instagram/ Foto hot: "Voglio essere f*ga"

Rachele Risaliti e la storia d’amore con Gaetano Castrovilli

Imprenditrice, modella ma, come abbiamo detto, anche attrice. Presto esordirà in un film di Michele Coppini e interpreterà una hippie: “Sono molto contenta di girare questo film, inizierò il 18 maggio. È la mia seconda esperienza davanti alla telecamera, quindi speriamo bene.” Non ci saranno però storie d’amore, ma non per la gelosia del fidanzato Gaetano Castrovilli sul quale, in diretta radio, ha rivelato: “Quando ho conosciuto Gaetano cmi stavo trasferendo a Milano, stavo proprio cambiando la mia vita e invece è arrivato lui e ho deciso di rimanere a Firenze. Io gli dico sempre di apprezzarlo, anche perché Milano è la città della moda, io ero da poco diventata Miss Italia…”

LEGGI ANCHE:

Principe Harry "vita da reali? Tra Truman Show e zoo"/ "Oggi posso sentirmi diverso"Peter Gomez vs Nobili: "Buffone!"/ La replica: "Buffone se lo dice allo specchio!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA