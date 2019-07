Radio Bruno Estate 2019, Modena/ Scaletta cantanti: da Lp a Baby K

Radio Bruno Estate 2019, tutto pronto per la prossima tappa della kermesse musicale: appuntamento oggi, lunedì 29 luglio, a Modena con tanti grandi artisti. Al timone della kermesse ci saranno Enzo Ferrari e Alessia Ventura, uno show che avrà luogo in Piazza Roma a partire dalla ore 20. Come riportano i colleghi de La Gazzetta di Modena, sono numerose le disposizioni di sicurezza adottate dalle autorità: controlli capillari in tutta l’area dello spettacolo, alla quale sarà vietato accedere con zaini voluminosi, caschi, aste per selfie, ombrelli, bombolette spray, bottiglie chiuse, lattine e tutto ciò che può essere ritenuto pericoloso. Vietato, inoltre, il consumo e la vendita di superalcolici in bottiglie e bicchieri di vetro o in lattine dalle 18 alle 3 del mattino di martedì 30 luglio. Non è possibile, ovviamente, portare al seguito recipienti e contenitori di vetro o lattine.

RADIO BRUNO ESTATE 2019, SCALETTA CANTANTI

Ad aprire lo spettacolo Radio Bruno Estate 2019 a Modena ci saranno i talenti emergenti Roberto Francomano e Matteo Camellini, subito dopo si alterneranno sul palco allestito in Piazza Roma tantissimi artisti. Ecco l’elenco riportato dai colleghi di Sky Tg 24: Nek, Francesco Renga, Max Pezzali, Loredana Bertè, Baby K, Francesco Gabbani, Annalisa, Emis Killa, Paola Turci, Mr Rain, Emma Muscat, Biondo, Lp e Ofenbach. Non è ancora certa che questa sia la scaletta, su questo punto vi terremo aggiornati nel corso delle prossime ore. Ciò che è sicuro è che si tratta di un grande spettacolo, con protagonisti molti dei cantanti che hanno preso a un’altra kermesse di successo come il Battiti Live. Sale l’attesa sui social network: in molti non vedono l’ora di poter assistere all’esibizione dei propri idoli, i più citati sono proprio Lp e Baby K, senza dimenticare Annalisa e Emis Killa.

