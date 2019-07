Battiti Live 2019, Bari/ Scaletta ultima tappa: da Elodie a Gabbani

ULTIMA TAPPA BATTITI LIVE 2019 A BARI!

Si conclude con la tappa di Bari, domenica 28 luglio 2019, la diciassettesima edizione del Radionorba Battiti Live. Il palco verrà allestito sul molo San Nicola, nel cuore del capoluogo pugliese. Lo show, come nelle tappe precedenti, è condotto dal direttore artistico Alan Palmieri e da Elisabetta Gregoraci. Anche quest’anno i fan in piazza potranno rivolgere delle domande ai cantanti protagonisti sul palco grazie all webstar e attrice 15enne Mariasole Pollio che raccoglierà i quesiti. Lo spettacolo, organizzato con il patrocinio del Comune di Bari, inizierà alle ore 21.00 circa, le attività in piazza partiranno però sin dal primo pomeriggio, con il sound check e un pre show pomeridiano condotto dai dj dell’emittente radiofonica con musica, divertimento e tanti gadget offerti dagli sponsor di Battiti Live.

BATTITI LIVE 2019, BARI: TUTTI I CANTANTI

Questo l’elenco completo dei cantanti protagonisti dell’ultima tappa dei Battiti Live 2019: Alessandra Amoroso, Francesco Renga, Ofenbach, Lp, Maneskin, Fabrizio Moro, Achille Lauro, Elettra Lamborghini, Boomdabash, Max Pezzali, Francesco Gabbani, Elodie, Annalisa, Gabry Ponte, Dark Polo Gang. Marco Montrone, presidente di Radionorba, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riguardo la chiusura di questa lunga avventura: “Sarà la degna chiusura di un tour che probabilmente non dimenticheremo mai. Abbiamo addosso ancora l’adrenalina e l’emozione che ci ha restituito il pubblico in queste 4 tappe e la soddisfazione per gli ascolti televisivi, vogliamo vivere ed offrire un’altra ed ultima serata come le quattro procedenti e chiudere a Bari nel migliore dei modi questa diciassettesima edizione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA