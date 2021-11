Raffaele Fiorella, Il Collegio 6/ Uno 0 in italiano che passerà alla storia

Raffaele Fiorella si è dimostrato palesemente impaurito dalla notizia dell’imminente giudizio di metà percorso a Il Collegio 6. Il ragazzo infatti aveva da recuperare un bruttissimo 0 in italiano, derivante da una bravata, che incideva pesantemente sulla media. In ogni caso, si è mostrato subito sicuro di poter recuperare l’insufficienza alla prima occasione utile. Prima di dedicarsi del tutto al momento didattico, ha avuto l’occasione di divertirsi e divertire durante la partita a calcetto che vedeva contrapposti scienziati e letterati.

Raffaele Fiorella, Il Collegio 6/ Scrive una lettera al professore Maggi per…

Oltre ad aver segnato il gol del pareggio, si è messo in evidenza con la sua passione per la telecronaca con aggiunta di accento pugliese per rendere il tutto ancora più divertente. È poi arrivato per Raffaele il momento di dimostrare al professor Maggi di essere davvero pronto a recuperare il brutto voto ottenuto in precedenza; la prima domanda riguardava la pagina di giornale, vista la sua aspirazione di giornalista sportivo. Purtroppo però, Fiorella non ha proferito parola, così come alla domanda di riserva su Ungaretti. A questo punto, il tentativo di riprendere la media in vista della consegna delle cravatte rosse si è rivelato vano.

Il Collegio 6, la lettera di scuse

Raffaele Fiorella si è dimostrato fin da subito molto deluso per l’impressione che poteva aver fatto nei confronti del professore. Per questa ragione, ha deciso di scrivere una lettera di scuse dove l’obiettivo era quello di ottenere un’ulteriore possibilità di recuperare. Alla richiesta il professor Maggi ha risposto in maniera abbastanza positiva, comunicando che la seconda chance avrebbe avuto luogo proprio il giorno della consegna delle pagelle. Arrivato il fatidico giorno, si è fatto trovare pronto quando il professor Maggi ha rinnovato la domanda sulla pagina di giornale guadagnandosi così un bel 7 più la cravatta rossa.

Per quanto riguarda i rapporti all’interno del collegio, continua il sodalizio con Elisa Cimbaro. I due si dimostrano sempre più affiatati, con il ragazzo sempre pronto ad essere un bravo consigliere oltre che una spalla su cui piangere. Raffaele infatti ha avuto modo di consolarla anche nell’ultima puntata, in riferimento alla situazione dei confetti regalati a Maria Sofia. Il giudizio del pubblico invece è estremamente positivo: un po’ per la simpatia, un po’ per il suo carattere e modo di comportarsi, è certamente tra i preferiti come si evince dai tantissimi commenti in favore del ragazzo e delle sue scelte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA