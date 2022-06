Raffaele La Capria è morto/ Lo scrittore premio Strega si è spento a 99 anni

Risveglio da incubo per il mondo della letteratura italiana. Oggi, lunedì 27 giugno 2022, è morto a Roma lo scrittore Raffaele La Capria. Tra le voci più significative della cultura italiana del secondo Novecento, si è spento all’età di 99 anni: a ottobre avrebbe compiuto 100 anni.

Vincitore del prestigioso Premio Strega nel 1961 con il suo “Ferito a morte”, probabilmente il suo capolavoro, Raffaele La Capria ha raccolto numerosi riconoscimenti nel corso della sua straordinaria carriera: dal Premio Campiello al Premio Chiara, passando per il Premio Alabarda d’Oro e il Premio Brancati, fino al Premio Viareggio del 2005 per “L’estro quotidiano”, una raccolta di scritti memorialistici.

ADDIO A RAFFAELE DI CAPRIA

Legatissimo a Napoli, Raffaele La Capria ha avuto grande successo anche nella carriera giornalistica: nel corso degli anni, ha collaborato con diversi quotidiani e riviste. Tra gli altri “Il Mondo”, “Tempo presente” e il “Corriere della Sera”, mentre nel 1990 è stato nominato condirettore della rivista letteraria “Nuovi Argomenti”. Un artista a tutto tondo, come testimoniato dalle numerose sceneggiature di successo tra cinema e radiodrammi. Ricordiamo la firma su “Le mani sulla città” (1963) e “Uomini contro” (1970), entrambi di Francesco Rosi, oppure la scrittura di Ferdinando e Carolina” (1999), film diretto da Lina Wertmuller. E non è finita. Raffaele La Capria è stato molto importante per il mondo del teatro grazie alla traduzione di parecchie opere dei principali autori internazionali: da Jean-Paul Sartre a Jean Cocteau, passando per George Orwell e T. S. Eliot. Nella vita privata, lo scrittore è stato sposato con l’attrice Ilaria Occhini, scomparsa tre anni fa. I due erano genitori di Alexandra La Capria, ex moglie di Francesco Venditti, figlio di Antonello Venditti e Simona Izzo. Tanti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa, questo l’omaggio dell’ex ministro Enzo Amendola: “Oggi ci lascia Raffaele La Capria e il racconto tormentato e straordinario della ricostruzione, di una generazione, di Napoli”.

