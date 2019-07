Raffaele La Capria/ “Mia moglie Ilaria Occhini era per me bellezza quotidiana”

Raffaele La Capria ha voluto ricordare la moglie, Ilaria Occhini, scomparsa lo scorso 20 luglio all’età di 85 anni. Lo scrittore ha spiegato a Repubblica: “Di lei mi è venuta a mancare la bellezza quotidiana come la stessa Ilaria aveva intitolato la sua autobiografia tre anni fa. E se io dovessi concepire un romanzo su di lei scriverei L’intelligenza del cuore”. Una donna con la quale ha condiviso oltre 50 anni di matrimonio, dimostrandosi sempre e comunque attento alla donna e a tutte le sue esigenze. Un legame che ha permesso ai due di crescere reciprocamente dal punto di vista professionale e di completarsi invece sotto quello personale. Si rompe così, per volere della vita, il rapporto d’amore tra due persone splendide che si sono amate davvero.

Raffaele La Capria, la moglie Ilaria Occhini

La morte di Ilaria Occhini ha scosso ovviamente lo scrittore Raffaele La Capria che era sposato con lei da oltre cinquant’anni. Il legame aveva regalato ad entrambi tantissima gioia, anche se per l’uomo il dolore di rimanere solo è qualcosa che non supererà probabilmente mai. La donna era nata a Firenze il 28 marzo del 1934, figlia del famoso scrittore Barna Occhini. Il suo debutto era arrivato quando aveva appena 19 anni nell’indimenticabile film Terza Liceo di Luciano Emmer. Negli anni aveva recitato con tutti i più grandi dell’epoca da Mario Monicelli a Ugo Tognazzi, da Dino Rii a Sergio Corbucci. L’ultima volta l’avevamo vista nel cast di Una famiglia perfetta per la regia di Paolo Genovese, ma i più giovani la ricorderanno soprattutto per la sua parte in Provaci ancora Prof!

© RIPRODUZIONE RISERVATA