Raffaele Morelli/ “Le donne si accorgono subito di una relazione tossica, l’addio è come un parto”

Raffaele Morelli, noto psichiatra e psicoterapeuta, è stato ospite stamane in collegamento con il programma di Rai Uno, Uno Mattina. Si parla delle relazioni tossiche e a riguardo l’opionionista ha spiegato: “Le nostre relazioni possono rifiorire, la relazione è fatta per farci fiorire e i rapporti tossici iniziano subito a manifestarsi. Le donne hanno una grande capacità profetica… spesso gli uomini ti fanno parlare per prendere informazioni per poi diventare assillanti, e questo essere assillante è un primo segnale di una relazione tossica. Le donne sentono questo fastidio, si accorgono subito, il fastidio che provi verso di lui”.

Sul dolore dopo la fine di una relazione, Raffaele Morelli spiega: “Il dolore spetta solo a te, viene date, non ha senso parlarne con gli altri, c’è la moda di raccontare il dolore in tv, la psiche è segreta, vuole restare nascosta. Ma se senti il dolore alla fine dell’amore, poi arriverà il vuoto e quel vuoto ti dice che c’è un altro spazio dentro di te. Gli antichi ci dicevano che non stai male perchè sei sbagliato ma perchè qualcosa vuole nascere, è il dolore di un parto. anzichè correre subito dagli psicofarmaci alle prime ansie, c’è qualcosa dentro di te che vuole nascere. I bimbi quando provano dolore piangono per qualche istante, perchè usano immaginazione e fantasia è il sentimento che abbiamo perduto. Bisogna immaginarsi una scena piacevole e non dobbiamo stare con il pensiero sui disagi”.

RAFFAELE MORELLI: “CI SONO PERSONE CHE DOPO L’ABBANDONO…”

Secondo Raffaele Morelli bisogna cercare di rinascere dopo un addio: “Ci sono persone che ne parlano dopo anni dell’abbandono, è un errore grave, ne soffrono ancora. Cosa ci deve dire l’affettività? Sono più contenta, faccio cose piacevoli? Rido di più? Il mio lavoro va meglio? Se è il contrario sei sulla strada sbagliata. Tutte le mie pazienti si erano accorte che da molto tempo non funzionava, allora perchè quando ti lascia non fai un applauso? Perchè non pensi che stai rinascendo?”

“Il dolore porta rinascita a patto che non stai sul passato – ha continuato l’esperto – Ho visto persone che dopo che si lasciano stanno meglio con se stesse, trovano amori più coinvolgenti, ecco perchè il dolore va accolto, è come il parto”. Quindi Morelli ha concluso dicendo: “Dentro ogni donna c’è una parte maschile e dentro ogni uomo ce ne è una femminile ma gli uomini ripudiano il femminile che hanno dentro, affettività, creatività, cura per gli altri”.

