Raffaele Paganini: “Mia moglie era antipaticissima con me”/ “I figli? Non danzano”

Raffaele Paganini, grandissimo ballerino italiano di danza classica, si è raccontato stamane negli studi del programma di Rai Due, I Fatti Vostri. Le prime parole sono state per i suoi esordi nel mondo della danza, un po’ tardivi: “Io ho iniziato tardissimo, normalmente si inizia a 5/7 anni, ma io ho iniziato a 14″. Raffaele Paganini è l’ottavo di undici fratelli e in 4 hanno seguito le orme paterne: “Si siamo tutti ballerini diplomatisi al Teatro dell’Opera di Roma, ci siamo diplomati lì poi ognuno ha preso la propria strada, chi si è dato più al musical, chi alla danza classica…”.

Raffaele Paganini si esibisce da 40 anni in tv, e la prima apparizione fu durante Fantastico del 1981: “In quel periodo ci chiamò Vittoria Ottolenghi, amante della danza, e ci disse che dovevamo portare la danze classica in tv, io ero un po’ titubante, avevo un po’ di remore e invece aveva ragione lei perchè poi la danza è esplosa”. Raffaele Paganini ha sposato una ballerina, Debora Murina: “All’inizio non ci sopportavamo? Anche adesso”, scherza il danzatore. “Lei era antipaticissima con me, io ero un po’ il galletto nel pollaio, perchè gli uomini eravno pochi e questo è stato un po’ lo scatto che mi ha fatto diventare danzatore. Quando ho visto che erano solo donne mi son detto che non mi sarei più mosso dalla danza. Io ero particolarmente corteggiato perchè ero uno dei pochi maschietti e poi ero grandino, mentre lei mi snobbava e allora l’ho sposata”.

RAFFAELE PAGANINI E I SUOI FIGLI

Raffaele Paganini ha due figli: “Il primo si chiamava Rudolf in onore del grande Nureyev. I miei figli fanno i ballerini? Non se ne parla proprio, non hanno voluto, sono un po’ come me, reticenti all’inizio. Il grande vive in Messico mentre il piccolo è un calciatore, è un altro mondo”.

