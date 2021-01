Raffaele Renda/ Rudy Zerbi lo ammonisce, inedito sì oppure no ad Amici 2021?

Continua la battaglia tra Arisa e Rudi Zerby proprio sui cantanti della prima ad Amici 2021 e se non è Arianna quella a farli discutere, ci pensa Raffele Renda che ha vissuto proprio una pessima settimana. Proprio il professore di canto ha deciso di ostacolare l’uscita del suo inedito soprattutto alla luce del fatto che i suoi stessi compagni, chiamati a dare una preferenza, hanno optato per Enula e Aka7even lasciando fuori proprio Raffaele e il Sole alle finestre, il suo singolo. Spinto anche da questo l’insegnate ha chiesto che il brano di Raffaele non esca sulle piattaforme digitali ma Raffaele non ci sta e va in crisi. In un primo momento fa notare che è solo il parere degli altri ragazzi e poi si dice davvero in crisi per tutto quello che sta succedendo ad un pezzo così importante e a cui tiene molto soprattutto perché in casetta lo hanno sempre cantato a squarciagola e quindi piace.

Raffaele Renda messo alle spalle al muro da Rudy Zerbi che boccia il suo inedito ma Arisa…

Secondo Zerbi il fatto che non sia una prima scelta per i suoi compagni è un indice negativo di quanto il pezzo possa piacere fuori da Amici 2021 ma alla fine è Arisa a spuntarla. Dopo un incontro con Raffaele Renda, la sua insegnante ha confermato che il suo brano uscirà proprio come quello degli altri mentre il suo pupillo è convinto che quella di Zerbi sia una decisione a prescindere dai suoi compagni visto che non ha mai creduto in lui. Anche nella puntata di oggi non mancheranno le discussioni tra i due professori proprio per via di Raffaele che oggi si presenterà con una sua cover e subirà un’altra bocciatura da parte di Zerbi mentre le vendite parlano chiaro: il brano di Raffaele è uno dei più venduti.



