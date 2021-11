Raffaella Bragazzi, gag con Zanicchi: mi riconosci?/ Voce di ok il prezzo è giusto

Momento nostalgia per Iva Zanicchi durante la prima puntata di D’Iva. La showgirl riceve una sorpresa in diretta, con Raffaella Bragazzi che interviene in collegamento telefonico e la saluta, senza svelare la sua identità. “Hai capito chi sono?“, le chiede. Iva Zanicchi finge di tentennare, ma in realtà ha capito benissimo: si tratta della storica speaker di Ok il Prezzo è giusto, il programma a cui Raffaella Bragazzi prestava la sua voce come speaker, dettando i tempi della trasmissione. Se non una carrambata poco ci manca, Iva Zanicchi e la Bragazzi ricordano i bei tempi di un programma mai dimenticato dal pubblico.

Iva Zaniccchi e Raffaella Bragazzi, simboli di Ok il prezzo è giusto

‘Ok il prezzo è giusto’ è stato infatti un programma che ha fatto la storia della tv italiana. Nato nel 1983, fu condotto inizialmente da Gigi Sabani, poi per passare per tredici anni nelle mani sapienti di Iva Zanicchi. A proposito del celebre programma, la conduttrice e cantante ha ammesso, a diversi anni di distanza, di aver suggerito ai concorrenti: “Ora posso dirlo. Ho suggerito ai concorrenti ogni tanto. Anzi, l’ho fatto sempre!”, ha raccontato divertita.

