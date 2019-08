Raffaella De Pasquale/ Morta il magistrato dell’omicidio del suocero di De Rossi

Muore a soli 49 anni il magistrato Raffaella De Pasquale. Il decesso è avvenuto alle 23 di ieri sera. La malattia che le era stata diagnosticata poco più di due anni fa le ha tolto la vita, dopo diversi mesi di cure che non hanno fatto il loro corso. Un periodo nero per la sua famiglia, perché l’anno scorso è venuta a mancare il padre, che ad aprile è stato seguito dalla madre. La sua memoria viene mantenuta viva dai colleghi che hanno avuto modo di lavorare a stretto contatto con lei. Descrivono Raffaella De Pasquale come una persona leale, coraggiosa e onesta. Nella sua carriera, ricordiamo casi importanti come l’omicidio Pisnoli e Soldi, l’inchiesta su Raffaele Marra e Concorsopoli. “La sua scomparsa lascia un vuoto tra i suoi colleghi del Tribunale di Latina e tra noi di quello di Roma, soprattutto per la sua indipendenza, praticata più che declamata” ricorda infatti la gip Anna Maria Fattori.

Raffaella De Pasquale: i funerali

I funerali avranno luogo domani, sabato 3 agosto, presso la Chiesa di San Pio X, che si trova in via San Pancrazio 9. L’ultimo saluto alla salma potrà essere dato nell’aula Occorsio del tribunale di Roma entro domani mattina. La camera ardente, infatti, rimarrà aperta dalle 10 alle 13.30. Riguardo al modo in cui Raffaella De Pasquale ha affrontato la malattia e il periodo buio della sua vita, l’avvocato Maria Belli, amica e collega, commenta così: “anche se colpita in modo duro dalla malattia e dal lutto, finché ha potuto, ha continuato a interessarsi al suo lavoro di magistrato con convinzione e impegno e non ha smesso di battersi sul piano sociale al fianco degli ultimi”. Una persona determinata, appassionata e sinceramente devota al suo lavoro. Così la descrive chi ha avuto modo di conoscerla. Per l’ultimo saluto a Raffaella De Pasquale, sabato 3 agosto, la camera ardente resterà aperta dalle 10 alle 13.30 nell’aula Occorsio del tribunale di Roma. E i funerali si svolgeranno alle 15, nella chiesa San Pio X, in piazza San Pancrazio 9.

