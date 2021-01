Raffaella Di Caprio: “Adua Del Vesco, basta fare la vittima!”/ “I suoi finti flirt..”

Sono dure le parole di Raffaella Di Caprio nei confronti dell’amica e collega Adua Del Vesco. Ospite di Barbara D’Urso, l’attrice ci va giù pesante contro la concorrente del Grande Fratello Vip 5, tirando in ballo anche le sue finte store d’amore. “La storia con Gabriel Garko? Tutte le persone che erano intorno a lei erano a conoscenza di questo finto gossip, – ha ammesso la Di Caprio, per poi accusare la Cannavò – ha cavalcato consapevolmente questo momento, tant’è vero che lei accompagnò Gabriel a Sanremo quando lui fu ospite… Loro però erano completamente freddi, avevano un piccolo rapporto di amicizia ma nulla di che.” Diversa invece la situazione con Massimiliano Morra: “Con Morra invece credo che qualcosa ci sia stato davvero, Massimiliano credo avesse un interesse per lei che invece ha cavalcato anche questo momento per finire sui giornali…”

Raffaella Di Caprio attacca Adua Del Vesco: “Malleabile, li lascia condizionare…”

Raffaella Di Caprio ha continuato nella sua accusa contro Adua Del Vesco a Pomeriggio 5, dichiarando: “Deve smettere di fare la vittima! Io parlo così perché voglio che venga detta la verità!” Non è mancata una battuta su Giuliano Condorelli: “Giuliano invece è stato sempre presente nella vita di Adua, anche durante questi finti flirt… È davvero il suo fidanzato.” E sull’avvicinamento a Dayane Mello invece la Di Caprio ha aggiunto: “Adua ha sempre espresso un piacere per le donne ma senza mai andare oltre, credo che lei si sia fatta un po’ condizionare dal carattere forte che ha Dayane. Lei è facilmente malleabile”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA