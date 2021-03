Raffaella Di Caprio vs Adua Del Vesco/ “Verità? Mai detta, irriconoscente con chi…”

Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, è stata ospite ieri sera della trasmissione Live Non è la d’Urso dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Dopo aver affrontato il discorso legato al suo rapporto con Dayane Mello, l’attenzione si è spostata nuovamente sulle dichiarazioni della ex collega Raffaella Di Caprio. Dopo le precedenti dichiarazioni di Rosalinda, Raffaella ha deciso di scriverle. In una lettera affidata al settimanale DiPiù, l’attrice, rivolgendosi ad Adua Del Vesco ha scritto: “Adua, amica mia, fingere di amare ti è servito per diventare famosa. Durante il Grande Fratello Vip non capisco che cosa ti ha spinto a dire che nel periodo in cui eri protagonista delle serie tv che ti hanno portata al successo, la tua vita era nelle mani di sette sataniche”.

Gianluigi Nuzzi vs Fabrizio Corona/ “Non mi faccio prendere in giro! Sangue in viso…”

Il riferimento è proprio all’AresGate da cui Raffaella Di Caprio ha preso le distanze al punto da proseguire nella sua missiva affidata al noto settimanale: “Mi chiedo se il tuo sfogo sia dovuto al deserto che purtroppo ti si è creato intorno”.

RAFFAELLA DI CAPRIO VS ADUA DEL VESCO A LIVE NON È LA D’URSO

Già nel corso di un collegamento con la trasmissione Pomeriggio 5 dello scorso 14 gennaio, Raffaella Di Caprio aveva attaccato Adua Del Vesco commentando: “Deve smetterla di fare la vittima, nel senso che queste storie finte di gossip sono state create per farla emergere”. A quelle parole Rosalinda aveva già replicato asserendo di non aver mai negato “di aver cavalcato la cosa”, prendendosi le sue responsabilità: “Ho sempre detto che non sono vittima”, aveva detto proprio nel salotto serale di Barbara d’Urso, “Sono stata carnefice di me stessa probabilmente, tutto questo peso delle menzogne mi ha buttata giù psicologicamente perchè poi sono finita nell’anoressia”. E commentando le parole di Raffaella aveva aggiunto: “Magari aveva bisogno di sentirsi un attimo al centro dell’attenzione venendo qua e utilizzando me”.

Barbara d'Urso smentisce Pietro Delle Piane/ "Temptation, recitò? Sua responsabilità"

In una lettera direttamente alla redazione del programma, la Di Caprio ha però voluto precisare: “Cara Barbara, in merito alle dichiarazioni fatte da Adua o Rosalinda, come desidera essere chiamata, voglio solo dire di non avere bisogno di visibilità parlando di lei, ma di verità! Quella che Adua non racconta mai!”, ha tuonato. L’attrice ha poi rammentato: “Abbiamo girato una fiction da protagoniste insieme, Furore 2, sono stata lanciata e non mi sono più fermata da quel momento”. A suo dire però “Quando Adua non ringrazia o non si mostra riconoscente con chi ci ha lanciate, ho il dovere di dire la verità. Ho rifiutato i reality per essere ciò che sono, un’attrice. Forse questo la infastidisce, o non ricorda l’amicizia che ci ha legate e quanto le sono stata vicina”. Quello di Raffaella è un duro attacco ad Adua e nella missiva a Live Non è la d’Urso prosegue senza mezzi termini: “Lei no! Oggi è la concorrente di un reality e rilascia ogni sorta di dichiarazione su terzi. Nel mio caso non ho bisogno di lei per apparire“. Dopo aver ascoltato le parole della collega, l’ex gieffina ha replicato asserendo: “A me viene da sorridere, innanzitutto perchè non siamo amiche. In merito a quello che dice c’è un processo in atto e quindi la verità verrà fuori ed io sono fiera di aver tirato fuori determinate cose”.

Thomas Markle, fratello Meghan/ "L'intervista? Una prova Hollywoodiana. E' bugiarda"

Pubblicità

© RIPRODUZIONE RISERVATA