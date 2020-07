Raffaella Ferrari, moglie Luca Laurenti / Lui: “me la presentò Paolo Bonolis, poi..”

Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna. Una citazione in cui Luca Laurenti può certamente ritrovarsi, visto che per sua moglie Raffaella Ferrari ha sempre speso parole di elogio. Nel corso dell’ultima puntata in replica di Ciao Darwin 7, infatti, circolano con insistenza le dichiarazioni che il co-conduttore del programma ha rilasciato in merito al rapporto sentimentale che lo lega a Raffaella. Il settimanale Tv Mia riporta alcuni stralci delle parole rilasciate da Laurenti, innamoratissimo di sua moglie dopo quasi 30 anni di storia. “E’ stata fondamentale, da quando siamo sposati i nostri progetti sono rimasti intatti, e cerchiamo di restare uniti e generare amore”, ha detto. Sebbene Luca Laurenti sia una persona particolarmente riservata, quando c’è da parlare di sua moglie non si tira indietro.

Luca Laurenti: “mia moglie conosciuta grazie a Bonolis”

Ed ecco come è scattata la scintilla e soprattutto grazie a chi: “E’ stato Paolo Bonolis a presentarmela e mi è subito piaciuta. Ma credevo ci fosse del tenero tra lei e lui. Quando ho capito che non era così ho iniziato a corteggiarla”. Insomma Paolo Bonolis non solo rappresenta la sua spalla perfetta, artisticamente parlando. Pure in campo sentimentale, il conduttore ha dato il suo contributo all’amico Laurenti, presentandogli la ragazza che oggi è diventata sua moglie. Luca Laurenti e Raffaella Ferrari, un legame solido che va a gonfie vele…



© RIPRODUZIONE RISERVATA