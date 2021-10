Raffaella Fico/ “È antipatica ma non è un comodino al Grande Fratello Vip”

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip è finita sotto i riflettori l’antipatia tra Raffaella Fico e Miriana Trevisan. “Sei falsa. Hai questo sorrisino davanti e poi va nel confessionale e tira fuori tutto. Allora posso pensare che sei falsa”, ha sbottato la ex di Mario Balotelli, dopo aver visto alcuni confessionali dell’ex velina. Miriana ha risposto duramente: “Prima di parlare di me sciacquati la bocca, le mie sensazioni non sono positive su di lei”. La casa si è divisa divide tra chi è a favore della Fico e chi invece sostiene la tesi di Miriana, ferita dalla frase “alla tua età”. Le due rivali sono finite in nomination insieme a Gianmaria Antinolfi: una delle due abbandonerà la casa del GF Vip questa sera? Sui social il pubblico sembra schierarsi con Miriana Trevisan, mentre la Fico viene criticata per darsi troppe arie.

Grande Fratello Vip 2021/ Il crollo di Miriana Trevisan dopo lo scontro con Raffaella Fico

Raffaella Fico divide il web

Ovviamente c’è anche una parte del pubblico difende Raffaella Fico: “Raffaella, almeno e vera dice quello che pensa. Miriana fa la vittima. Va dalle persone ha raccontare le stesse cose su Raffaella. QUANDO LA CAPIRETE SARA TROPPO TARDI. MIRIANA FA LA VITTIMA ED E FALSA”, ha commentato un utente su Twitter. E ancora: “In base a cosa definite Raffaella un comodino? Ha avuto molti scontri in puntata, è una delle poche che crea dinamiche insieme a Soleil e litiga spesso con Miriana. Potrà essere antipatica, ma definirla comodino non ha senso”. Altri invece chiedono di eliminare Gianmaria Antinolfi, definito un “comodino”: “Io mi terrei dentro Raffaella e Miriana ma non Giancosa. Che ha fatto lui il teatrino con Sole. L’amore per Greta che ora c’e Sophie. Sta sempre al biliardo. Non crea dinamiche. Niente”.

