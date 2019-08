Raffaella Fico e Francesco Caserta, è già finita/ “Lei ha preferito chiudere subito!”

È già arrivata al capolinea la relazione nata tra Raffaella Fico e Francesco Caserta. Ad annunciarlo nel nuovo numero in edicola è il settimanale Chi, che dà per certa la rottura tra la showgirl e l’ex di Paola Caruso dopo pochissime settimane di frequentazione. Ecco infatti quanto pubblicato nelle note ‘Chicche di gossip’: “Raffaella Fico, dopo aver conosciuto e frequentato Francesco Caserta, ex di Paola Caruso dalla quale ha avuto un figlio, ha preferito interrompere da subito la frequentazione e chiudere una storia durata il tempo di un “flash“. Pare dunque sia stata proprio la Fico a chiudere con Caserta per motivazioni che, al momento, non si conoscono. Un flirt, quello tra i due, che ha acceso sin da subito grandi polemiche sul web, oltre che frecciatine da parte di Paola Caruso.

Raffaella Fico, è finita con l’ex di Paola Caruso

L’ex Bonas di Avanti un altro non aveva perso occasione per lanciare al suo ex, nonché padre di suo figlio Michele, stoccate al veleno. Eppure la relazione con Raffaella Fico non ha avuto vita lunga, come il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha confermato nel suo ultimo numero. Se però tra Raffaella e Francesco la storia è già finita, la Caruso sta vivendo un momento molto felice accanto a un nuovo amore, nonché ex volto di Temptation Island, Moreno Merlo. Un momento d’oro per Paola, che è circondata dall’amore dei suoi cari, come la mamma biologica, ritrovata grazie all’aiuto di Barbara d’Urso, che è sempre al suo fianco e la aiuta con il piccolo Michele.

