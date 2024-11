Chi è Raffaella Ligorio, che ha lanciato pesanti accuse a Giovanni De Rosa di Temptation Island 2024

Mentre Federica Petagna finisce nel mirino delle critiche per la presunta frequentazione di tre ragazzi in contemporanea (o quasi), uno di questi finisce in quello della sua ex ‘fidanzata’. Lei è Raffaella Ligorio, che il pubblico di Canale 5 ha conosciuto come tentatrice di Temptation Island, così come ha conosciuto qui Giovanni De Rosa, il tentatore che è finito al centro delle sue accuse. Quest’ultimo, in un’intervista, ha rivelato di aver avuto una frequentazione con Federica Petagna dopo la fine della sua avventura a Temptation Island, a quanto pare proprio in contemporanea alla conoscenza con Raffaella.

Almeno è quanto dichiarato dall’ex corteggiatrice in un messaggio privato inviato al Vicolodellenews e da loro reso pubblico. In questo, Raffaella Ligorio accusa Giovanni Arena di aver fatto il doppio gioco, frequentando in contemporanea sia lei che Federica.

Raffaella Ligorio contro Giovanni De Rosa: cos’è successo tra i due

“Mentre faceva le videochiamate con Federica di mattina, nel pomeriggio dedicava chiamate a me, quindi, contemporaneamente frequentava e prendeva per il cul* entrambe”, ha scritto Raffaella Ligorio, spiegando che, come fatto con Federica, l’ex avrebbe invitato anche lei a trascorrere le vacanze alle Canarie. Un’accusa alla quale Giovanni De Rosa ha preferito, almeno per ora, non replicare. Non è però escluso che i due possano presto confrontarsi e che lui possa essere il prossimo ospite di Alfonso Signorini per un confronto con Federica Petagna dopo Antonio Fico.

