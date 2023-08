Raffaella Mennoia “Temptation Island Winter? Non se ne è ancora parlato”/ “Conduzione? Bisciglia mi piace…”

Raffaella Mennoia e Temptation Island Winter

Dopo il grande successo ottenuto da Temptation Island 2023 che ha avuto come protagoniste sette coppie che hanno appassionato il pubblico sin dalla prima puntata, Mediaset + pronto a trasmettere anche la prima edizione di Temptation Island Winter. Un’edizione invernale del programma dell’amore a cui lavorerà la stessa squadra anche se, per il momento, nulla è stato deciso. “Non se ne è ancora parlato come produzione interna… Ma noi il 20 agosto saremo in ufficio. Che ben venga, una versione invernale non è stata fatta da nessuna parte del mondo”, ha spiegato Raffaella Mennoia, autrice, curatrice e selezionatrice delle coppie ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 2 agosto.

Oltre alla scelta delle coppie protagoniste che dovranno essere brave a conquistare subito la curiosità del pubblico, la squadra di Temptation Island dovrà scegliere anche a chi affidare il compito di raccontare il viaggio nei sentimenti dei nuovi protagonisti.

Filippo Bisciglia conduttore di Temptation Island 2023?

Filippo Bisciglia, con la sua empatia e la sua capacità di entrare in punta di piedi nelle dinamiche delle coppie, a detta del pubblico, rappresenta il conduttore ideale di Temptation Island. Durante l’edizione 2023, nel corso dei vari falò di confronto, è riuscito a dare il giusto consiglio a tutti, ma anche a bacchettare in caso di necessità. Sarà, dunque, anche lui il conduttore di Temptation Island Winter?

A quanto pare, la scelta non è ancora stata effettuata come spiega Raffaella Mennoia a Chi: “Bisciglia a me piace, è empatico. Vedremo”. La scelta, dunque, ricadrà ancora su Filippo Bisciglia?

