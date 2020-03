Raffaella Mennoia “Uomini e Donne non si ferma”/ Si lavora anche a Temptation Island!

Uomini e Donne è ormai fermo da settimane e il pubblico affezionato al dating show condotto da Maria De Filippi si chiede se e quando tornerà. A chiarire cosa sta accadendo in questi giorni di stop dietro le quinte dello show è Raffaella Mennoia. La nota autrice è intervenuta su Instagram, dove è seguita da tantissimi telespettatori di Uomini e Donne, spiegando che i lavori per lo show non si sono affatto fermati. “Faccio questa storia proprio per questo motivo perché mi state scrivendo in tantissimi dicendo ‘Raffaella ma quando vai agli Elios che fai?’. – ha esordito l’autrice, per poi spiegare – Allora a parte Amici, noi stiamo continuando a lavorare su Uomini e Donne e non solo, anche per i casting di Temptation, per quanto riguarda le coppie e per quanto riguarda i single e le single.” Sottolinea dunque che i lavoro non sono affatto fermi ma, anzi, “stiamo assolutamente lavorando con quelle che sono le indicazioni che vanno rispettate ovviamente, però stiamo continuando a lavorare.”

Uomini e Donne e Temptation Island 2020: i lavori non si fermano!

Mentre continuano i lavoro per Uomini e Donne, Raffaella Mennoia spiega che sono iniziati anche i casting per la prossima edizione di Temptation Island. “C’è una parte di redazione che sta chiamando le coppie che ci hanno contattato su Witty e sulla pagina Instagram di Temptation – ammette la nota autrice – e c’è invece una parte di redazione che sta continuando a lavorare sui casting di Uomini e Donne.” Tuttavia è chiaro che, pur continuando, ritmi e modi sono differenti da quelli consueti: “Ovviamente stiamo procedendo con tempi e modalità ben diversi però ci siamo. – ammette la Mennoia, che poi conclude – Perché mi scrivete in tanti cosa faccio agli Elios. I cast ovviamente li faccio al telefono. Quindi scrivetemi se volete partecipare”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA