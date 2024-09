Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Raffaella Mennoia e il compagno Alessio Sakara, campione di arti marziali promosso a conduttore di Tu si que vales, il talent show trasmesso in prime time su Canale 5. La coppia è felicemente innamorata da anni e tra i due le cose vanno alla grande al punto che ad un certo punto si è vociferato di un matrimonio celebrato in gran segreto. In realtà a spoilerare il matrimonio è stata proprio l’amica Maria De Filippi di cui è una storica collaboratrice durante una puntata di Uomini e Donne. Una notizia che, manco a dirlo, è diventata virale sui social con la Mennoia che si è ritrovata a smentire la cosa essendo uno scherzo messo a segno dalla sua amica Maria.

Temptation Island 2024, Rita De Crescenzo tra le coppie? Silenzio rotto da Raffaella Mennoia/ Arriva risposta

Non solo la compagna di Alessio Sakara, Raffaella Mennoia è una storica collaboratrice di Maria de Filippi, il suo braccio destro e si occupa anche di programmi di successo come Uomini e Donne e Temptation Island. In passato la Mennoia è stata legata per 6 anni a Jack Vanore, ex tronista di Uomini e Donne. Poi l’incontro con Alessio Sakara e l’inizio di una bellissima storia d’amore.

Coppie Temptation Island 2024, svelate tutte: Raffaella Mennoia contro segnalazioni/ "Nessuna è corretta"

Raffaella Mennoia e Alessio Sakara, un legame forte che vissuto lontano dalla stampa

Qual è il segreto dell’amore tra Raffaella Mennoia e Alessio Sakara? La storica collaboratrice di Maria De Filippi ha rivelato dalle pagine di Chi: “ma che ne so. Forse perché sto con una persona che lavora più di me. Forse conta stare con qualcuno che va nella tua stessa direzione… Perché per il resto, anche la mia famiglia mi capisce, mi guardano come un’aliena”. Mai una crisi tra i due, anche se entrambi sono molto restii e riservati a parlare della loro vita privata e sentimentale.

Coppie Temptation Island settembre 2024, Raffaella Mennoia: "Ecco come le scegliamo"/ Spoiler sui casting

Lo stesso Alessio Sakara dalle pagine di Novella 2000 interpellato sulla sua vita sentimentale ha detto: “va benone con Raffaella Mennoia Non amo parlare del nostro rapporto, ci sono cose che non andrebbero condivise. Farlo equivarrebbe un po’ a violarne il valore”.