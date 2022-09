Raffaella, moglie Roberto Da Crema “Baffo”/ I due figli Morris e Valentina

Raffaella, moglie di Roberto Da Crema

Roberto Da Crema, il celebre “Baffo” delle televendite è sposato da più di 45 con Raffaella, con cui ha avuto i due figli Morris e Valentina. Da tempo vive a Lampedusa, Raffaella e Roberto vivono a Lampedusa, dove il Baffo si dedica alla sua grande passione: la pesca. Come ha spiegato in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, va a pescare in barca tutte le mattine alle 6 e frequenta il mercato: “Quando i pescatori hanno visto la mia grande passione hanno cominciato a invitarmi sui loro pescherecci. E adesso, ogni tanto, vendo il pesce dietro al banco del mercato. Lo faccio per puro divertimento”. Il Baffo ha confidato di aver avuto molti flirt con donne del mondo dello spettacolo prima di conoscere Raffaella, ma non ha mai svelato i nomi.

Roberto Da Crema ora “lavora” per i figli

Anche se non fa più le televendite in televisione, Roberto Da Crema ha un’azienda a Milano che si occupa di stock e cambio merci, gestita dai figli Morris e Valentina: “Adesso anche io sono un loro dipendente per cui mi danno il mio stipendio”. La famiglia Da Crema ha quattro punti vendita con ottanta dipendenti. Roberto e Raffaella sono nonni di 4 nipotini, che vanno spesso a trovarli a Lampedusa – dove trascorrono 6 mesi l’anno – come ha dichiaro il Baffo al Corriere della Sera: “Faccio due settimane qui e 10 giorni a Pioltello. Al mare mi vengono a trovare a turno gli amici, i miei 4 nipoti“.

