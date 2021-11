Raffaella Monti è la moglie di Luca Zaia, noto politico e presidente della Regione Veneto dal 7 aprile 2010. I due sono sposati da quasi venticinque anni. Una unione, quella tra Raffaella Monti e Luca Zaia, che nel corso degli anni non è mai stata troppo sotto la luce dei riflettori. Anzi, sono rarissime le occasioni in cui la dolce metà del presidente della Regione Veneto è apparsa davanti alle telecamere.

Zaia “no obbligo vaccinale”/ “Lockdown No Vax? Non funziona. Serve tutela vaccinati”

Di comune accordo, evidentemente, hanno deciso di mantenere al riparo da occhi indiscreti la loro storia d’amore, scindendo quella che è la vita pubblica da quella privata. Dunque non sono moltissime le informazioni sulla coppia, sebbene spulciando in rete si riesca a reperire qualche curiosità e presunti aneddoti relativi al loro primo incontro.

Zaia “Covid? Abbiamo sbagliato nell'informare i cittadini”/ “Troppe fake news social”

Raffaella Monti, moglie Luca Zaia: il primo incontro in discoteca

In questo senso una curiosità relativa al loro primo incontro riguarda il fatto che si sarebbero conosciuti in un locale, probabilmente in discoteca. Da quel momento Raffaella Monti e Luca Zaia non si sono più lasciati. La coppia non ha avuto figli ma qualche anno fa avrebbe deciso di accogliere in casa un amico a quatto zampe: si tratterebbe un bulldog inglese a cui Raffaella Monti e Luca Zaia, a quanto pare, hanno dato il nome Caterina.

In una delle sue rarissime apparizioni, la moglie del presidente della Regione Veneto ha speso parole al miele per il suo compagno descrivendolo come una persona perbene e soprattutto un marito attento e premuroso.

Lancia Fulvia di Conegliano: 47 anni nello stesso posto/ Zaia “Quando ero piccolo...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA